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Палата представителей США одобрила проект бюджета для федеральных ведомств
Палата представителей США одобрила проект бюджета для федеральных ведомств - РИА Новости, 22.03.2024
Палата представителей США одобрила проект бюджета для федеральных ведомств
Палата представителей США поддержала законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T19:01
2024-03-22T19:01
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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Палата представителей США поддержала законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года в в последний день перед "шатдауном", следует из трансляции голосования. За высказались 286 законодателей, против - 134. Теперь документ должен рассмотреть сенат. В рамках законопроекта предусмотрено финансирование в 300 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, а также в 3,3 миллиарда долларов для Израиля. Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы.
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в мире, сша, украина, израиль, джо байден
В мире, США, Украина, Израиль, Джо Байден
Палата представителей США одобрила проект бюджета для федеральных ведомств
Палата представителей США одобрила проект бюджета на $1,2 трлн для федведомств
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости.
Палата представителей США поддержала законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года в в последний день перед "шатдауном", следует из трансляции
голосования.
За высказались 286 законодателей, против - 134. Теперь документ должен рассмотреть сенат.
В рамках законопроекта предусмотрено финансирование в 300 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, а также в 3,3 миллиарда долларов для Израиля.
Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы.
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