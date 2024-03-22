https://ria.ru/20240322/amerika-1935022573.html

Палата представителей США одобрила проект бюджета для федеральных ведомств

Палата представителей США одобрила проект бюджета для федеральных ведомств - РИА Новости, 22.03.2024

Палата представителей США одобрила проект бюджета для федеральных ведомств

Палата представителей США поддержала законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T19:01

2024-03-22T19:01

2024-03-22T19:01

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сша

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израиль

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ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Палата представителей США поддержала законопроект, предусматривающий выделение около 1,2 триллиона долларов на продолжение работы ряда федеральных ведомств США до конца 2024 финансового года в в последний день перед "шатдауном", следует из трансляции голосования. За высказались 286 законодателей, против - 134. Теперь документ должен рассмотреть сенат. В рамках законопроекта предусмотрено финансирование в 300 миллионов долларов в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, а также в 3,3 миллиарда долларов для Израиля. Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы.

https://ria.ru/20240321/imperiya-1934319224.html

сша

украина

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в мире, сша, украина, израиль, джо байден