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Нижегородские парламентарии ограничат продажу алкоголя в общепите по ночам - РИА Новости, 22.03.2024
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Нижегородская область
 
12:42 22.03.2024
https://ria.ru/20240322/alkogol-1934900362.html
Нижегородские парламентарии ограничат продажу алкоголя в общепите по ночам
Нижегородские парламентарии ограничат продажу алкоголя в общепите по ночам - РИА Новости, 22.03.2024
Нижегородские парламентарии ограничат продажу алкоголя в общепите по ночам
Продажу алкоголя при оказании услуг общепита в Нижегородской области планируется ограничить с 23 до 9 часов, заявил председатель законодательного собрания... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:42
2024-03-22T12:42
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
нижегородская область
россия
законодательное собрание нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Продажу алкоголя при оказании услуг общепита в Нижегородской области планируется ограничить с 23 до 9 часов, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин. Нижегородские парламентарии обсудили изменения в региональный закон о регулировании оборота алкогольной продукции, направленные на установление дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Как пояснили в пресс-службе законодательного собрания региона, "главная цель – обеспечить конституционное право граждан на комфортную среду, ограничив продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях". Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи будет возможна только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, а не в закусочных и других "разливайках". Также проектом закона предлагается ограничить время розничной продажи алкогольной продукции с 23 часов до 9 часов в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или пристроенных к ним помещениях, а также на прилегающих территориях (за исключением ресторанов). При этом предлагается выделить территории, имеющие высокую туристическую привлекательность, на которых не будут применяться ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Перечень таких территорий будет утверждаться законом области. Планируется, что проект закона вступит в силу в мае 2024 года. При этом ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в ресторанах, барах, кафе и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к территориях, вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Спикер регионального парламента отметил, что нижегородские законодатели вместе с коллегами из Ассоциации законодателей ПФО долго добивались права устанавливать дополнительные ограничения, и теперь субъекты РФ получили определенные полномочия. "Мы провели множество совещаний, подробно обсудили проблемы по реализации переданных регионам полномочий со всеми заинтересованными сторонами. Ситуация непростая, вопросов по-прежнему много, поэтому документ будет дорабатываться, а после принятия вступать в силу поэтапно – часть положений заработает в мае, часть – с 1 сентября 2024 года. Но самое главное, что мы перешли к конкретным действиям, которые должны обеспечить спокойствие граждан и не навредить легальному бизнесу", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
https://ria.ru/20240227/lyulin-1929857151.html
https://ria.ru/20240306/investitsii-1931470326.html
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евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , нижегородская область, россия, законодательное собрание нижегородской области
Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Нижегородская область, Россия, Законодательное Собрание Нижегородской области

Нижегородские парламентарии ограничат продажу алкоголя в общепите по ночам

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПродажа алкогольной продукции
Продажа алкогольной продукции - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Продажа алкогольной продукции
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Продажу алкоголя при оказании услуг общепита в Нижегородской области планируется ограничить с 23 до 9 часов, заявил председатель законодательного собрания региона Евгений Люлин.
Нижегородские парламентарии обсудили изменения в региональный закон о регулировании оборота алкогольной продукции, направленные на установление дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Как пояснили в пресс-службе законодательного собрания региона, "главная цель – обеспечить конституционное право граждан на комфортную среду, ограничив продажу алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях". Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи будет возможна только в ресторанах, барах, кафе и буфетах, а не в закусочных и других "разливайках".
Также проектом закона предлагается ограничить время розничной продажи алкогольной продукции с 23 часов до 9 часов в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или пристроенных к ним помещениях, а также на прилегающих территориях (за исключением ресторанов).
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При этом предлагается выделить территории, имеющие высокую туристическую привлекательность, на которых не будут применяться ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Перечень таких территорий будет утверждаться законом области.
Планируется, что проект закона вступит в силу в мае 2024 года. При этом ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в ресторанах, барах, кафе и буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к территориях, вступят в силу с 1 сентября 2024 года.
Спикер регионального парламента отметил, что нижегородские законодатели вместе с коллегами из Ассоциации законодателей ПФО долго добивались права устанавливать дополнительные ограничения, и теперь субъекты РФ получили определенные полномочия.
"Мы провели множество совещаний, подробно обсудили проблемы по реализации переданных регионам полномочий со всеми заинтересованными сторонами. Ситуация непростая, вопросов по-прежнему много, поэтому документ будет дорабатываться, а после принятия вступать в силу поэтапно – часть положений заработает в мае, часть – с 1 сентября 2024 года. Но самое главное, что мы перешли к конкретным действиям, которые должны обеспечить спокойствие граждан и не навредить легальному бизнесу", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
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