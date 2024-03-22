https://ria.ru/20240322/aliev-1935095654.html
Президент Азербайджана выразил соболезнования Путину
Президент Азербайджана выразил соболезнования Путину - РИА Новости, 22.03.2024
Президент Азербайджана выразил соболезнования Путину
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T23:14
2024-03-22T23:14
2024-03-22T23:54
теракт в "крокус сити холле"
крокус сити холл
азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 22 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства."Мы были глубоко потрясены известием о страшном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус сити холл". Я решительно осуждаю этот террористический акт, от имени народа Азербайджана и от себя лично желаю терпения вам, народу России, семьям и родственникам погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме Алиева президенту РФ Владимиру Путину.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крокус сити холл, азербайджан, ильхам алиев
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус Сити Холл, Азербайджан, Ильхам Алиев
Президент Азербайджана выразил соболезнования Путину
Президент Азербайджана Алиев выразил соболезнования Путину
БАКУ, 22 мар - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба главы азербайджанского государства.
"Мы были глубоко потрясены известием о страшном теракте, произошедшем в концертном зале "Крокус сити холл". Я решительно осуждаю этот террористический акт, от имени народа Азербайджана и от себя лично желаю терпения вам, народу России, семьям и родственникам погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме Алиева президенту РФ Владимиру Путину.