https://ria.ru/20240322/aktsii-1934979861.html

Суд изъял акции Соликамского магниевого завода в пользу государства

Суд изъял акции Соликамского магниевого завода в пользу государства

2024-03-22T16:28

ПЕРМЬ, 22 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Пермского края изъял в пользу государства акции Соликамского магниевого завода у более 2 тысяч миноритариев, следует из данных электронной картотеки арбитражного суда. Арбитражный суд Пермского края в 2023 году принял заявление от прокурора региона об истребовании в пользу РФ акций ОАО "Соликамский магниевый завод", принадлежащих примерно 2 тысячам миноритариев-ответчиков. Надзорное ведомство указало на необходимость списать именные акции ОАО "Соликамский магниевый завод" номинальной стоимостью 0,25 рубля и зачислить на счет Федерального агентства по управлению госимуществом. Исковые требования обоснованы незаконным "выбытием федерального имущества из владения государства", поскольку приватизация магниевого завода, по версии прокуратуры, была произведена без необходимого решения правительства РФ. В определении суда на примерно 40 листах указаны собственники акций: более 2200 физлиц и порядка 50 банков и компаний, в том числе FIREBIRD AVRORA FUND LTD (900 штук именных акций), FIREBIRD FUND L.P. (800 штук), FIREBIRD NEW RUSSIA FUND LTD (1608 штук), Limet Ltd, Securities (Cyprus) Limited, Sam Global Inc., SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (200 штук). "Иск удовлетворить полностью", - указано в электронной картотеке арбитражного суда в пятницу. Ранее суд первой инстанции удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании в государственную собственность РФ более 350 тысяч акций завода, что составляет порядка 89,4% акций предприятия. Суд согласился с надзорным ведомством, заявившим о нарушениях закона при приватизации предприятия.

