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В ЕС заявили, что не боятся ответных мер России на решения по активам
В ЕС заявили, что не боятся ответных мер России на решения по активам - РИА Новости, 22.03.2024
В ЕС заявили, что не боятся ответных мер России на решения по активам
В ЕС не боятся ответных действий со стороны России из-за решений по замороженным активам ЦБ РФ, заявил по итогам европейского саммита глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T17:37
2024-03-22T17:37
2024-03-22T17:37
россия
шарль мишель
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. В ЕС не боятся ответных действий со стороны России из-за решений по замороженным активам ЦБ РФ, заявил по итогам европейского саммита глава Евросовета Шарль Мишель. "Мы не боимся России, поэтому принимаем меры против России и поддерживаем Украину. Мы считаем, что будет честным использовать эти доходы для Украины, которая является жертвой", - сказал он. Еврокомиссия ранее предложила направлять доходы от замороженных в ЕС российских активов на военную помощь Киеву. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 21 марта, тем не менее, это предложение не утвердили, поручили Совету ЕС продолжить работу над ним.
https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html
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россия, шарль мишель, евросоюз, в мире
Россия, Шарль Мишель, Евросоюз, В мире
В ЕС заявили, что не боятся ответных мер России на решения по активам
Мишель: в ЕС не боятся ответных мер России из-за действий с ее активами