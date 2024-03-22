https://ria.ru/20240322/aktivy-1934998998.html

В ЕС заявили, что не боятся ответных мер России на решения по активам

В ЕС заявили, что не боятся ответных мер России на решения по активам - РИА Новости, 22.03.2024

В ЕС заявили, что не боятся ответных мер России на решения по активам

В ЕС не боятся ответных действий со стороны России из-за решений по замороженным активам ЦБ РФ, заявил по итогам европейского саммита глава Евросовета Шарль... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T17:37

2024-03-22T17:37

2024-03-22T17:37

россия

шарль мишель

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 22 мар – РИА Новости. В ЕС не боятся ответных действий со стороны России из-за решений по замороженным активам ЦБ РФ, заявил по итогам европейского саммита глава Евросовета Шарль Мишель. "Мы не боимся России, поэтому принимаем меры против России и поддерживаем Украину. Мы считаем, что будет честным использовать эти доходы для Украины, которая является жертвой", - сказал он. Еврокомиссия ранее предложила направлять доходы от замороженных в ЕС российских активов на военную помощь Киеву. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе 21 марта, тем не менее, это предложение не утвердили, поручили Совету ЕС продолжить работу над ним.

https://ria.ru/20240314/ekonomika-1932796332.html

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россия, шарль мишель, евросоюз, в мире