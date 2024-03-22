https://ria.ru/20240322/aktivy-1934988666.html

Шольц счел использование доходов от активов России для Украины законным

Шольц счел использование доходов от активов России для Украины законным - РИА Новости, 22.03.2024

Шольц счел использование доходов от активов России для Украины законным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает "законным" использование доходов от замороженных в Европе российских активов на военную помощь Украине. РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T16:55

2024-03-22T16:55

2024-03-22T17:36

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 22 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает "законным" использование доходов от замороженных в Европе российских активов на военную помощь Украине."Я считаю, что использование этих доходов... путем направления ее на военную поддержку - это огромный шаг вперед. Это абсолютно безопасная с точки зрения закона процедура. Я хочу еще раз подчеркнуть это: мы очень внимательно изучили международное право и другие права, которые должны соблюдаться... эти неожиданные доходы, которые возникли из-за ситуации с замораживанием, никому не причитаются, поэтому Европейский союз может их получить и использовать на эти цели", - сказал Шольц журналистам в пятницу. Трансляцию пресс-конференции в прямом эфире вел немецкий телеканал PhoenixюНа просьбу уточнить, как скоро эти деньги могут быть использованы, канцлер ответил, что это будет "быстро" - после того, как в ЕС будут согласованы последние детали."Обсуждать (по этому вопросу - ред.) осталось немного. Правовая основа уже создана... осталось создать основу для использования, над этим работает (Европейская - ред.) комиссия, мы дали рекомендации, куда (эти средства - ред.) должны быть направлены... то, что необходимо в плане боеприпасов и оружия", - добавил Шольц.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

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