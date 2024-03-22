Два аэродрома на западе Украины подверглись ударам, сообщило подполье
Подполье: украинские аэродромы Коломыя и Озерное подверглись ракетным ударам
© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские военные аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области и Озерное под Житомиром попали под ракетный удар ВС РФ утром в пятницу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные подпольщиков из этих украинских регионов.
"Ивано-Франковск сегодня ночью получил три прилета в четыре и в пять утра, в семь утра в город Бурштын. По данным местных жителей, первые два удара пришлись в аэродром Коломыя - этот военный аэродром расположен восточнее города Коломыя на юго-востоке Ивано-Франковской области", - сказал Лебедев. Аэродром Коломыя имеет взлетную полосу шириной 60 метров и длинной 2,5 км.
"В Житомирской области подполье сообщает о взрыве с последующей детонацией в стороне аэродрома Озерное. Это юго-восточная часть пригорода Житомира", - отметил подпольщик. На данном аэродроме базируется истребительная бригада ВВС Украины.
Ранее Лебедев сообщал РИА Новости об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16.
В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщал РИА Новости о попадании ракет по стратегическим военным предприятиям – заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают БПЛА и переоснащают ракеты С-200, стратегическому заводу "Южмаш" в Днепропетровске, а также по военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.