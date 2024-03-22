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Два аэродрома на западе Украины подверглись ударам, сообщило подполье - РИА Новости, 22.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 22.03.2024 (обновлено: 13:02 22.03.2024)
https://ria.ru/20240322/aerodroma-1934904127.html
Два аэродрома на западе Украины подверглись ударам, сообщило подполье
Два аэродрома на западе Украины подверглись ударам, сообщило подполье - РИА Новости, 22.03.2024
Два аэродрома на западе Украины подверглись ударам, сообщило подполье
Украинские военные аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области и Озерное под Житомиром попали под ракетный удар ВС РФ утром в пятницу, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2024
2024-03-22T12:55
2024-03-22T13:02
специальная военная операция на украине
украина
ивано-франковская область
россия
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские военные аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области и Озерное под Житомиром попали под ракетный удар ВС РФ утром в пятницу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные подпольщиков из этих украинских регионов."Ивано-Франковск сегодня ночью получил три прилета в четыре и в пять утра, в семь утра в город Бурштын. По данным местных жителей, первые два удара пришлись в аэродром Коломыя - этот военный аэродром расположен восточнее города Коломыя на юго-востоке Ивано-Франковской области", - сказал Лебедев. Аэродром Коломыя имеет взлетную полосу шириной 60 метров и длинной 2,5 км."В Житомирской области подполье сообщает о взрыве с последующей детонацией в стороне аэродрома Озерное. Это юго-восточная часть пригорода Житомира", - отметил подпольщик. На данном аэродроме базируется истребительная бригада ВВС Украины.Ранее Лебедев сообщал РИА Новости об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16.В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщал РИА Новости о попадании ракет по стратегическим военным предприятиям – заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают БПЛА и переоснащают ракеты С-200, стратегическому заводу "Южмаш" в Днепропетровске, а также по военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934891311.html
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украина, ивано-франковская область, россия, в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Ивано-Франковская область, Россия, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Два аэродрома на западе Украины подверглись ударам, сообщило подполье

Подполье: украинские аэродромы Коломыя и Озерное подверглись ракетным ударам

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер по объектам ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" по объектам ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 мар – РИА Новости. Украинские военные аэродромы Коломыя в Ивано-Франковской области и Озерное под Житомиром попали под ракетный удар ВС РФ утром в пятницу, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные подпольщиков из этих украинских регионов.
"Ивано-Франковск сегодня ночью получил три прилета в четыре и в пять утра, в семь утра в город Бурштын. По данным местных жителей, первые два удара пришлись в аэродром Коломыя - этот военный аэродром расположен восточнее города Коломыя на юго-востоке Ивано-Франковской области", - сказал Лебедев. Аэродром Коломыя имеет взлетную полосу шириной 60 метров и длинной 2,5 км.
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Житомирской области подполье сообщает о взрыве с последующей детонацией в стороне аэродрома Озерное. Это юго-восточная часть пригорода Житомира", - отметил подпольщик. На данном аэродроме базируется истребительная бригада ВВС Украины.
Ранее Лебедев сообщал РИА Новости об ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, где ВСУ готовятся принять истребители F-16.
В ночь на пятницу военные и энергетические объекты Украины подверглись массированному удару, власти киевского режима заявляют, что это был самый мощный удар по энергосистеме Украины. Ранее Лебедев сообщал РИА Новости о попадании ракет по стратегическим военным предприятиям – заводу "Мотор Сич" в подконтрольном Киеву городе Запорожье, где собирают БПЛА и переоснащают ракеты С-200, стратегическому заводу "Южмаш" в Днепропетровске, а также по военному заводу имени Малышева в Харькове, выпускающему и ремонтирующему танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, а также по двум городским ТЭЦ. Удары были нанесены и по другим объектам в разных областях Украины, включая ДнепроГЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИвано-Франковская областьРоссияВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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