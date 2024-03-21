Дело девушки, залившей избирательную урну зеленкой в Москве, дошло до суда
В Бутырском суде рассмотрят дело девушки, залившей избирательную урну зеленкой
© Кадр записи камеры видеонаблюденияКадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Завершено расследование дела девушки, залившей избирательную урну зеленкой, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы.
"В суд поступило дело Невмяновой А.А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - сказали в суде.
Дата его рассмотрения пока не назначена. Невмянова была арестована 16 марта.
В суде уточнили, что дело будет рассмотрено в особом порядке, поскольку Невмянова полностью признала вину. В таком случае суд не может назначить самое строгое наказание, а это пять лет лишения свободы в данном случае.
Ранее в столичный суд поступило дело еще одного обвиняемого в воспрепятствовании выборам. Чертановский суд Москвы начнет рассматривать его 26 марта.
Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.