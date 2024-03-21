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Дело девушки, залившей избирательную урну зеленкой в Москве, дошло до суда - РИА Новости, 21.03.2024
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https://ria.ru/20240321/zelenka-1934670919.html
Дело девушки, залившей избирательную урну зеленкой в Москве, дошло до суда
Дело девушки, залившей избирательную урну зеленкой в Москве, дошло до суда - РИА Новости, 21.03.2024
Дело девушки, залившей избирательную урну зеленкой в Москве, дошло до суда
Завершено расследование дела девушки, залившей избирательную урну зеленкой, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:56
2024-03-21T12:56
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Завершено расследование дела девушки, залившей избирательную урну зеленкой, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы. "В суд поступило дело Невмяновой А.А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - сказали в суде. Дата его рассмотрения пока не назначена. Невмянова была арестована 16 марта. В суде уточнили, что дело будет рассмотрено в особом порядке, поскольку Невмянова полностью признала вину. В таком случае суд не может назначить самое строгое наказание, а это пять лет лишения свободы в данном случае. Ранее в столичный суд поступило дело еще одного обвиняемого в воспрепятствовании выборам. Чертановский суд Москвы начнет рассматривать его 26 марта. Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.
https://ria.ru/20240319/pensionerka-1934319885.html
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происшествия, москва, россия, украина, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Происшествия, Москва, Россия, Украина, Элла Памфилова
Дело девушки, залившей избирательную урну зеленкой в Москве, дошло до суда

В Бутырском суде рассмотрят дело девушки, залившей избирательную урну зеленкой

© Кадр записи камеры видеонаблюденияКадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
© Кадр записи камеры видеонаблюдения
Кадр видео с избирательного участка в Москве, где девушка вылила красящее вещество в урну с бюллетенями
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Завершено расследование дела девушки, залившей избирательную урну зеленкой, сообщили РИА Новости в Бутырском суде Москвы.
"В суд поступило дело Невмяновой А.А., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", - сказали в суде.
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Дата его рассмотрения пока не назначена. Невмянова была арестована 16 марта.
В суде уточнили, что дело будет рассмотрено в особом порядке, поскольку Невмянова полностью признала вину. В таком случае суд не может назначить самое строгое наказание, а это пять лет лишения свободы в данном случае.
Ранее в столичный суд поступило дело еще одного обвиняемого в воспрепятствовании выборам. Чертановский суд Москвы начнет рассматривать его 26 марта.
Как заявляла глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн признавались, что делали это за деньги из-за рубежа - в частности, одному из них обещали 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры с территории Украины и некоторых других европейских стран. По ее словам, злоумышленники угрожали подвести под уголовную статью, взять на их имя кредит, или обещали вернуть украденные деньги, не разглашать персональные данные родственников, участвующих в СВО.
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