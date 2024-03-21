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В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма - РИА Новости, 21.03.2024
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07:07 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/zaderzhanie-1934598275.html
В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма
В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма - РИА Новости, 21.03.2024
В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма
Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T07:07
2024-03-21T07:07
происшествия
мариуполь
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР. "В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные публиковали видеоролики и комментарии в социальных сетях, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году", - говорится в сообщении. Следственное подразделение УФСБ возбудило два дела по части 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ. УФСБ проводит проверочные мероприятия, направленные на установление пользователей соцсетей, причастных к публичному оправданию терроризма.
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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика
Происшествия, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика
В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма

УФСБ: двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в оправдании терроризма

© РИА Новости / ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР.
"В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные публиковали видеоролики и комментарии в социальных сетях, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году", - говорится в сообщении.
Следственное подразделение УФСБ возбудило два дела по части 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ.
УФСБ проводит проверочные мероприятия, направленные на установление пользователей соцсетей, причастных к публичному оправданию терроризма.
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