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В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма
В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма - РИА Новости, 21.03.2024
В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма
Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T07:07
2024-03-21T07:07
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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР. "В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные публиковали видеоролики и комментарии в социальных сетях, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году", - говорится в сообщении. Следственное подразделение УФСБ возбудило два дела по части 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ. УФСБ проводит проверочные мероприятия, направленные на установление пользователей соцсетей, причастных к публичному оправданию терроризма.
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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика
Происшествия, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика
В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма
УФСБ: двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в оправдании терроризма
ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР.
"В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные публиковали видеоролики и комментарии в социальных сетях, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году", - говорится в сообщении.
Следственное подразделение УФСБ возбудило два дела по части 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ.
УФСБ проводит проверочные мероприятия, направленные на установление пользователей соцсетей, причастных к публичному оправданию терроризма.
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