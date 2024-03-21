https://ria.ru/20240321/zaderzhanie-1934598275.html

В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма

В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма - РИА Новости, 21.03.2024

В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма

Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T07:07

2024-03-21T07:07

2024-03-21T07:07

происшествия

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 21 мар - РИА Новости. Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма, сообщило УФСБ России по ДНР. "В ходе оперативных мероприятий установлено, что задержанные публиковали видеоролики и комментарии в социальных сетях, направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году", - говорится в сообщении. Следственное подразделение УФСБ возбудило два дела по части 2 статьи 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) УК РФ. УФСБ проводит проверочные мероприятия, направленные на установление пользователей соцсетей, причастных к публичному оправданию терроризма.

https://ria.ru/20240321/sud-1934593913.html

мариуполь

россия

донецкая народная республика

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происшествия, мариуполь, россия, донецкая народная республика