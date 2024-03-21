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Агрессия НАТО против Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков - РИА Новости, 21.03.2024
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18:16 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/yugoslaviya-1934771517.html
Агрессия НАТО против Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков
Агрессия НАТО против Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков - РИА Новости, 21.03.2024
Агрессия НАТО против Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков
Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году (тогда страна состояла из Сербии и Черногории) открыла ящик Пандоры, натовские бомбежки показали... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:16
2024-03-21T18:16
в мире
сербия
югославия
евгений примаков
россия
нато
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году (тогда страна состояла из Сербии и Черногории) открыла ящик Пандоры, натовские бомбежки показали западному миру иллюзию военного превосходства, считает глава Россотрудничества Евгений Примаков. "Агрессия, развязанная НАТО против Югославии, на самом деле открыла ящик Пандоры. Она показала западному миру иллюзию военного превосходства, что можно делать все, что угодно, где угодно, в любой части мира", - заявил Примаков журналистам на открытии первой российско-сербской фотовыставки в Музее Победы в Москве под названием "Россия-Сербия – Белгород-Белград", приуроченной к 25-летию бомбежек НАТО Белграда и двухлетию с начала обстрелов Белгорода украинскими войсками. По его словам, активность НАТО у российских границ на Украине - "это только продолжение гораздо большей печальной истории агрессивной экспансии по миру". В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html
сербия
югославия
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в мире, сербия, югославия, евгений примаков, россия, нато, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
В мире, Сербия, Югославия, Евгений Примаков, Россия, НАТО, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Агрессия НАТО против Югославии открыла ящик Пандоры, заявил Примаков

Примаков: бомбежки НАТО Югославии показали иллюзию военного превосходства Запада

© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославии в 1999 году (тогда страна состояла из Сербии и Черногории) открыла ящик Пандоры, натовские бомбежки показали западному миру иллюзию военного превосходства, считает глава Россотрудничества Евгений Примаков.
"Агрессия, развязанная НАТО против Югославии, на самом деле открыла ящик Пандоры. Она показала западному миру иллюзию военного превосходства, что можно делать все, что угодно, где угодно, в любой части мира", - заявил Примаков журналистам на открытии первой российско-сербской фотовыставки в Музее Победы в Москве под названием "Россия-Сербия – Белгород-Белград", приуроченной к 25-летию бомбежек НАТО Белграда и двухлетию с начала обстрелов Белгорода украинскими войсками. По его словам, активность НАТО у российских границ на Украине - "это только продолжение гораздо большей печальной истории агрессивной экспансии по миру".
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Последствия натовских бомбардировок Сербии в 1999 году - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово
16 декабря 2023, 10:42
 
В миреСербияЮгославияЕвгений ПримаковРоссияНАТОФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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