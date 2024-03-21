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Запад впервые устроил гибридную войну против Югославии, заявил посол России - РИА Новости, 21.03.2024
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16:53 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/yugoslaviya-1934749634.html
Запад впервые устроил гибридную войну против Югославии, заявил посол России
Запад впервые устроил гибридную войну против Югославии, заявил посол России - РИА Новости, 21.03.2024
Запад впервые устроил гибридную войну против Югославии, заявил посол России
Запад впервые масштабно применил методы гибридной войны в отношении Союзной республики Югославия (СРЮ) в ходе агрессии 1999 года, проводил демонизацию сербов,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:53
2024-03-21T16:53
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БЕЛГРАД, 21 мар – РИА Новости. Запад впервые масштабно применил методы гибридной войны в отношении Союзной республики Югославия (СРЮ) в ходе агрессии 1999 года, проводил демонизацию сербов, также как продвигает сейчас русофобию, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан Харченко. В представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде в четверг состоялась конференция "Агрессия НАТО – 25 лет спустя", приуроченная к годовщине бомбардировок авиацией альянса СРЮ. Организатором выступил Фонд "Бессмертный полк Сербия", в мероприятии участвовал посол РФ, бывшие югославские офицеры, эксперты и общественные деятели. "У нас нет ожиданий, что можем разом изменить позицию Запада, чтобы они признали, что совершили агрессию, признали ответственность, которую на себя не взяли, и заплатили за это цену, которую должны бы были заплатить. А ущерб составляет около 100 миллиардов долларов – в основном на гражданской инфраструктуре и жертвы были многочисленными", - заявил посол России собравшимся. "Перед агрессией и в ходе нее, вероятно, впервые в таком объеме были применены приемы "гибридной войны", наряду с экономическим давлением и невероятной антисербской пропагандой. Мы сейчас сталкиваемся с русофобией и помним тогдашнюю сербофобию повсюду, на каждом углу Европы, США, того, что можно назвать демонизацией Сербии и сербского народа", - отметил Боцан-Харченко. Почетный председатель Фонда "Бессмертный полк Сербия", бывший сербский министр по инновациям Ненад Попович завил перед тем, что непокорный характер сербов поднял их на восстание против фашистских оккупантов для освобождения страны вместе с Красной Армией, героически поддерживал во время бомбардировок НАТО в 1999 году, "а теперь помогает выдерживать внешнее давление с требованием ввести санкции против РФ". В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20240320/nato-1934385018.html
https://ria.ru/20240214/serbiya-1927418623.html
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в мире, россия, сербия, югославия, александр боцан-харченко, нато
В мире, Россия, Сербия, Югославия, Александр Боцан-Харченко, НАТО
Запад впервые устроил гибридную войну против Югославии, заявил посол России

Боцан-Харченко: методы гибридной войны впервые были применены в 1999 году

© AP Photo / JRT, Serb Controlled TelevisionРазрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / JRT, Serb Controlled Television
Разрушенный заводской комплекс после бомбардировки в сербском городе Чачак. 30 марта 1999 года. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 21 мар – РИА Новости. Запад впервые масштабно применил методы гибридной войны в отношении Союзной республики Югославия (СРЮ) в ходе агрессии 1999 года, проводил демонизацию сербов, также как продвигает сейчас русофобию, заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан Харченко.
В представительстве Россотрудничества - Российском центре науки и культуры (РЦНК) "Русский дом" в Белграде в четверг состоялась конференция "Агрессия НАТО – 25 лет спустя", приуроченная к годовщине бомбардировок авиацией альянса СРЮ. Организатором выступил Фонд "Бессмертный полк Сербия", в мероприятии участвовал посол РФ, бывшие югославские офицеры, эксперты и общественные деятели.
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"У нас нет ожиданий, что можем разом изменить позицию Запада, чтобы они признали, что совершили агрессию, признали ответственность, которую на себя не взяли, и заплатили за это цену, которую должны бы были заплатить. А ущерб составляет около 100 миллиардов долларов – в основном на гражданской инфраструктуре и жертвы были многочисленными", - заявил посол России собравшимся.
"Перед агрессией и в ходе нее, вероятно, впервые в таком объеме были применены приемы "гибридной войны", наряду с экономическим давлением и невероятной антисербской пропагандой. Мы сейчас сталкиваемся с русофобией и помним тогдашнюю сербофобию повсюду, на каждом углу Европы, США, того, что можно назвать демонизацией Сербии и сербского народа", - отметил Боцан-Харченко.
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Почетный председатель Фонда "Бессмертный полк Сербия", бывший сербский министр по инновациям Ненад Попович завил перед тем, что непокорный характер сербов поднял их на восстание против фашистских оккупантов для освобождения страны вместе с Красной Армией, героически поддерживал во время бомбардировок НАТО в 1999 году, "а теперь помогает выдерживать внешнее давление с требованием ввести санкции против РФ".
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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