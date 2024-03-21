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Пять языков любви. Почему мы так по-разному выражаем чувства
Пять языков любви. Почему мы так по-разному выражаем чувства - РИА Новости, 21.03.2024
Пять языков любви. Почему мы так по-разному выражаем чувства
Любовь можно проявлять по-разному: cловами, подарками, помощью, прикосновениями, одобрением. Это так называемые языки любви. Почему о них так много говорят, как определить свой язык, и что делать, если для вас с партнером любовь – это о разном.
2024-03-21T12:00
2024-03-21T12:00
2024-03-21T12:00
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Пять языков любви. Почему мы так по-разному выражаем чувства
Любовь можно проявлять по-разному: cловами, подарками, помощью, прикосновениями, одобрением. Это так называемые языки любви. Почему о них так много говорят, как определить свой язык, и что делать, если для вас с партнером любовь – это о разном.
audio/mpeg
Пять языков любви. Почему мы так по-разному выражаем чувства
Любовь можно проявлять по-разному: cловами, подарками, помощью, прикосновениями, одобрением. Это так называемые языки любви. Почему о них так много говорят, как определить свой язык, и что делать, если для вас с партнером любовь – это о разном.
audio/mpeg
Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти
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Нас двое, ВКонтакте, Любовь, отношения, влюбленность, Подкаст
Пять языков любви. Почему мы так по-разному выражаем чувства
Любовь можно проявлять по-разному: cловами, подарками, помощью, прикосновениями, одобрением. Это так называемые языки любви. Почему о них так много говорят, как определить свой язык, и что делать, если для вас с партнером любовь – это о разном.