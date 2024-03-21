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Пять языков любви. Почему мы так по-разному выражаем чувства

Пять языков любви. Почему мы так по-разному выражаем чувства - РИА Новости, 21.03.2024

Пять языков любви. Почему мы так по-разному выражаем чувства

Любовь можно проявлять по-разному: cловами, подарками, помощью, прикосновениями, одобрением. Это так называемые языки любви. Почему о них так много говорят, как определить свой язык, и что делать, если для вас с партнером любовь – это о разном.

2024-03-21T12:00

2024-03-21T12:00

2024-03-21T12:00

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Пять языков любви. Почему мы так по-разному выражаем чувства Любовь можно проявлять по-разному: cловами, подарками, помощью, прикосновениями, одобрением. Это так называемые языки любви. Почему о них так много говорят, как определить свой язык, и что делать, если для вас с партнером любовь – это о разном. audio/mpeg

Пять языков любви. Почему мы так по-разному выражаем чувства Любовь можно проявлять по-разному: cловами, подарками, помощью, прикосновениями, одобрением. Это так называемые языки любви. Почему о них так много говорят, как определить свой язык, и что делать, если для вас с партнером любовь – это о разном. audio/mpeg

Эксперт эпизода — клинический психолог Юлия Чаплыгина.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Руслан ЖигаловМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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