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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:34 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/vzryvy-1934761153.html
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:34
2024-03-21T17:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты тревог украинского минцифры, в Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
херсонская область
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херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении.
Согласно данным онлайн-карты тревог украинского минцифры, в Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсон
 
 
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