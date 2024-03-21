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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:34
2024-03-21T17:34
2024-03-21T17:34
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в четверг в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты тревог украинского минцифры, в Херсонской области воздушная тревога не объявлялась. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область
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херсонская область , херсон
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон
В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы