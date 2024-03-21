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Ростовская область представила возможности туризма на выставке в Москве - РИА Новости, 21.03.2024
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Ростовская область
 
20:04 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/vystavka-1934795567.html
Ростовская область представила возможности туризма на выставке в Москве
Ростовская область представила возможности туризма на выставке в Москве - РИА Новости, 21.03.2024
Ростовская область представила возможности туризма на выставке в Москве
Ростовская область представила туристические возможности на международной выставке в Москве, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T20:04
2024-03-21T20:04
ростовская область
ростовская область
москва
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости. Ростовская область представила туристические возможности на международной выставке в Москве, сообщает правительство региона. Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT-2024 проходит в Москве 19-21 марта, объединяя более 900 экспонентов - представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров туротрасли и индустрии гостеприимства. "Ростовская область представляет традиционно гостеприимный стенд, на котором мы показываем жителям нашей страны и гостям из дружественных стран, что можно увидеть на Дону. Сегодня благодаря национальному проекту президента "Туризм и индустрия гостеприимства" появилось много возможностей для получения государственной поддержки проектов, направленных на развитие туризма", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко. Выступая на совещании "Стратегия устойчивого развития в неустойчивом мире: туризм и гостеприимство" он рассказал об инструментах, которые применяются в регионе для развития туризма, подчеркнув всестороннюю поддержку губернатором Ростовской области туристической отрасли как одного из приоритетных направлений экономики. Также на площадке выставки было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма на территориях Ростовской области и Республики Ингушетия. Направления сотрудничества - установление и расширение деловых контактов в сфере туризма, создание условий для эффективного использования туристского потенциала Ростовской области и Ингушетии, совместные меры по развитию туристских направлений, в том числе межрегиональных маршрутов. Также директор АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" Татьяна Горяйнова и министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Сергей Кочевников подписали межрегиональное соглашение о реализации национального туристского маршрута "Стартап Петра I".
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ростовская область, москва
Ростовская область , Ростовская область, Москва

Ростовская область представила возможности туризма на выставке в Москве

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВид на Ростов-на-Дону
Вид на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Вид на Ростов-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости. Ростовская область представила туристические возможности на международной выставке в Москве, сообщает правительство региона.
Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT-2024 проходит в Москве 19-21 марта, объединяя более 900 экспонентов - представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров туротрасли и индустрии гостеприимства.
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13 марта, 12:46
"Ростовская область представляет традиционно гостеприимный стенд, на котором мы показываем жителям нашей страны и гостям из дружественных стран, что можно увидеть на Дону. Сегодня благодаря национальному проекту президента "Туризм и индустрия гостеприимства" появилось много возможностей для получения государственной поддержки проектов, направленных на развитие туризма", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко.
Выступая на совещании "Стратегия устойчивого развития в неустойчивом мире: туризм и гостеприимство" он рассказал об инструментах, которые применяются в регионе для развития туризма, подчеркнув всестороннюю поддержку губернатором Ростовской области туристической отрасли как одного из приоритетных направлений экономики.
Также на площадке выставки было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма на территориях Ростовской области и Республики Ингушетия. Направления сотрудничества - установление и расширение деловых контактов в сфере туризма, создание условий для эффективного использования туристского потенциала Ростовской области и Ингушетии, совместные меры по развитию туристских направлений, в том числе межрегиональных маршрутов.
Также директор АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" Татьяна Горяйнова и министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Сергей Кочевников подписали межрегиональное соглашение о реализации национального туристского маршрута "Стартап Петра I".
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