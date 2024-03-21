https://ria.ru/20240321/vystavka-1934795567.html

Ростовская область представила возможности туризма на выставке в Москве

Ростовская область представила возможности туризма на выставке в Москве - РИА Новости, 21.03.2024

Ростовская область представила возможности туризма на выставке в Москве

Ростовская область представила туристические возможности на международной выставке в Москве, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T20:04

2024-03-21T20:04

2024-03-21T20:04

ростовская область

ростовская область

москва

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар — РИА Новости. Ростовская область представила туристические возможности на международной выставке в Москве, сообщает правительство региона. Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT-2024 проходит в Москве 19-21 марта, объединяя более 900 экспонентов - представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров туротрасли и индустрии гостеприимства. "Ростовская область представляет традиционно гостеприимный стенд, на котором мы показываем жителям нашей страны и гостям из дружественных стран, что можно увидеть на Дону. Сегодня благодаря национальному проекту президента "Туризм и индустрия гостеприимства" появилось много возможностей для получения государственной поддержки проектов, направленных на развитие туризма", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко. Выступая на совещании "Стратегия устойчивого развития в неустойчивом мире: туризм и гостеприимство" он рассказал об инструментах, которые применяются в регионе для развития туризма, подчеркнув всестороннюю поддержку губернатором Ростовской области туристической отрасли как одного из приоритетных направлений экономики. Также на площадке выставки было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма на территориях Ростовской области и Республики Ингушетия. Направления сотрудничества - установление и расширение деловых контактов в сфере туризма, создание условий для эффективного использования туристского потенциала Ростовской области и Ингушетии, совместные меры по развитию туристских направлений, в том числе межрегиональных маршрутов. Также директор АНО "Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области" Татьяна Горяйнова и министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Сергей Кочевников подписали межрегиональное соглашение о реализации национального туристского маршрута "Стартап Петра I".

https://ria.ru/20240313/kapremont-1932702833.html

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ростовская область, москва