https://ria.ru/20240321/vyklyuchateli-1934633091.html

В Твери начали производить автоматические выключатели

В Твери начали производить автоматические выключатели - РИА Новости, 21.03.2024

В Твери начали производить автоматические выключатели

В новом производственном комплексе технопарка "ДКС" в Твери запущена тестовая линия по производству автоматических выключателей YON MAX, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:58

2024-03-21T10:58

2024-03-21T10:58

тверская область

технологии

тверь

игорь руденя

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934631473_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_b7342673659aae9bc334fdddc55d1f2a.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В новом производственном комплексе технопарка "ДКС" в Твери запущена тестовая линия по производству автоматических выключателей YON MAX, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Строительство производства силовой электрики компания "ДКС" начала в 2023 году. Открытие запланировано в третьем квартале этого года. Проект реализуется в целях импортозамещения оборудования силовой автоматики и электрики. Общая площадь производства составляет более 17 тысяч квадратных метров. Реализация инвестпроекта позволит создать 120 новых рабочих мест. "За четверть века, что предприятие существует, оно продолжает постоянно развиваться. Компания на сегодняшний день является лидером в сфере производства электротехнической продукции в нашей стране. Уверен, что предприятие продолжит увеличивать доли рынка в своем сегменте, создавать высокотехнологичные рабочие места и повышать объемы продукции", – цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю. Сейчас линия производит однополюсные автоматы на 16 ампер, шесть килоампер, а скоро начнет выпускать выключатели до трех полюсов на 6, 16, 32 и 63 ампер. Первые партии выключателей уже проходят лабораторные исследования и в ближайшее время пройдут процесс сертификации. В новом комплексе будет открыто производство сразу трех популярных серий продукции: автоматических выключателей YON, клемм Nuputuk, электроустановочных изделий Avanti. Компания "ДКС" была основана в 1998 году. В ее ассортименте более 40 тысяч наименований. В 2023 году на территории технопарка "ДКС" в Твери введен в эксплуатацию ряд объектов. В сентябре в честь 25-летия предприятия был открыт высокотехнологичный роботизированный складской комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров, полностью разработанный, сконструированный и построенный отечественными специалистами. Старт работе нового комплекса дали Игорь Руденя и руководство "ДКС". Кроме того, в прошлом году введена в эксплуатацию вторая очередь производства металлических корпусов, а также лаборатория испытаний и сертификаций. Начато и производство нержавеющих металлических кабельных лотков листового и лестничного типа и аксессуаров к ним. Они предназначены для прокладки изолированных кабелей и проводов на объектах промышленного и гражданского строительства при сборке несущих конструкций с высокой нагрузкой или имеющих большие расстояние между опорами.

https://ria.ru/20240311/razvitie-1932338588.html

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, тверь, игорь руденя