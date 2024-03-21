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В Твери начали производить автоматические выключатели - РИА Новости, 21.03.2024
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Тверская область
 
10:58 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/vyklyuchateli-1934633091.html
В Твери начали производить автоматические выключатели
В Твери начали производить автоматические выключатели - РИА Новости, 21.03.2024
В Твери начали производить автоматические выключатели
В новом производственном комплексе технопарка "ДКС" в Твери запущена тестовая линия по производству автоматических выключателей YON MAX, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:58
2024-03-21T10:58
тверская область
технологии
тверь
игорь руденя
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В новом производственном комплексе технопарка "ДКС" в Твери запущена тестовая линия по производству автоматических выключателей YON MAX, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Строительство производства силовой электрики компания "ДКС" начала в 2023 году. Открытие запланировано в третьем квартале этого года. Проект реализуется в целях импортозамещения оборудования силовой автоматики и электрики. Общая площадь производства составляет более 17 тысяч квадратных метров. Реализация инвестпроекта позволит создать 120 новых рабочих мест. "За четверть века, что предприятие существует, оно продолжает постоянно развиваться. Компания на сегодняшний день является лидером в сфере производства электротехнической продукции в нашей стране. Уверен, что предприятие продолжит увеличивать доли рынка в своем сегменте, создавать высокотехнологичные рабочие места и повышать объемы продукции", – цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю. Сейчас линия производит однополюсные автоматы на 16 ампер, шесть килоампер, а скоро начнет выпускать выключатели до трех полюсов на 6, 16, 32 и 63 ампер. Первые партии выключателей уже проходят лабораторные исследования и в ближайшее время пройдут процесс сертификации. В новом комплексе будет открыто производство сразу трех популярных серий продукции: автоматических выключателей YON, клемм Nuputuk, электроустановочных изделий Avanti. Компания "ДКС" была основана в 1998 году. В ее ассортименте более 40 тысяч наименований. В 2023 году на территории технопарка "ДКС" в Твери введен в эксплуатацию ряд объектов. В сентябре в честь 25-летия предприятия был открыт высокотехнологичный роботизированный складской комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров, полностью разработанный, сконструированный и построенный отечественными специалистами. Старт работе нового комплекса дали Игорь Руденя и руководство "ДКС". Кроме того, в прошлом году введена в эксплуатацию вторая очередь производства металлических корпусов, а также лаборатория испытаний и сертификаций. Начато и производство нержавеющих металлических кабельных лотков листового и лестничного типа и аксессуаров к ним. Они предназначены для прокладки изолированных кабелей и проводов на объектах промышленного и гражданского строительства при сборке несущих конструкций с высокой нагрузкой или имеющих большие расстояние между опорами.
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технологии, тверь, игорь руденя
Тверская область, Технологии, Тверь, Игорь Руденя

В Твери начали производить автоматические выключатели

© Фото : пресс-служба Тверской областиВ Твери начали производить автоматические выключатели
В Твери начали производить автоматические выключатели - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : пресс-служба Тверской области
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В новом производственном комплексе технопарка "ДКС" в Твери запущена тестовая линия по производству автоматических выключателей YON MAX, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Строительство производства силовой электрики компания "ДКС" начала в 2023 году. Открытие запланировано в третьем квартале этого года.
Проект реализуется в целях импортозамещения оборудования силовой автоматики и электрики. Общая площадь производства составляет более 17 тысяч квадратных метров. Реализация инвестпроекта позволит создать 120 новых рабочих мест.
«
"За четверть века, что предприятие существует, оно продолжает постоянно развиваться. Компания на сегодняшний день является лидером в сфере производства электротехнической продукции в нашей стране. Уверен, что предприятие продолжит увеличивать доли рынка в своем сегменте, создавать высокотехнологичные рабочие места и повышать объемы продукции", – цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.
Сейчас линия производит однополюсные автоматы на 16 ампер, шесть килоампер, а скоро начнет выпускать выключатели до трех полюсов на 6, 16, 32 и 63 ампер. Первые партии выключателей уже проходят лабораторные исследования и в ближайшее время пройдут процесс сертификации.
В новом комплексе будет открыто производство сразу трех популярных серий продукции: автоматических выключателей YON, клемм Nuputuk, электроустановочных изделий Avanti.
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Компания "ДКС" была основана в 1998 году. В ее ассортименте более 40 тысяч наименований.
В 2023 году на территории технопарка "ДКС" в Твери введен в эксплуатацию ряд объектов. В сентябре в честь 25-летия предприятия был открыт высокотехнологичный роботизированный складской комплекс площадью 10 тысяч квадратных метров, полностью разработанный, сконструированный и построенный отечественными специалистами. Старт работе нового комплекса дали Игорь Руденя и руководство "ДКС".
Кроме того, в прошлом году введена в эксплуатацию вторая очередь производства металлических корпусов, а также лаборатория испытаний и сертификаций. Начато и производство нержавеющих металлических кабельных лотков листового и лестничного типа и аксессуаров к ним. Они предназначены для прокладки изолированных кабелей и проводов на объектах промышленного и гражданского строительства при сборке несущих конструкций с высокой нагрузкой или имеющих большие расстояние между опорами.
 
Тверская областьТехнологииТверьИгорь Руденя
 
 
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