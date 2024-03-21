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Ведущий из США указал на манипуляции демократов во время выборов
Ведущий из США указал на манипуляции демократов во время выборов - РИА Новости, 21.03.2024
Ведущий из США указал на манипуляции демократов во время выборов
Демократы на прошлых президентских выборах в США "поиграли с цифрами" и попросили выйти из гонки кандидата, который был популярнее американского лидера Джо... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T21:31
2024-03-21T21:31
2024-03-21T21:31
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Демократы на прошлых президентских выборах в США "поиграли с цифрами" и попросили выйти из гонки кандидата, который был популярнее американского лидера Джо Байдена, заявил американский консерватор и ведущий RT Рик Санчес, комментируя ситуацию вокруг обвинений Кремля в электоральных манипуляциях со стороны западных СМИ на выборах президента России. "Официальные лица Демократической партии собираются вместе, чтобы провернуть трюк. Они консолидировали делегатов, связанных обещанием голосовать за определенного кандидата, чтобы добиться как раз того результата, который им нужен. Затем партийные аппаратчики пообщались с такими людьми, как например, Пит Буттиджич, который на тот момент был популярнее Байдена. Они добились того, чтобы он вышел из гонки и поддержал Байдена", - сказал в эфире RT.
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в мире, сша, джо байден, россия
В мире, США, Джо Байден, Россия
Ведущий из США указал на манипуляции демократов во время выборов
Санчес: демократы на выборах в США в 2020 г просили Буттиджича выйти из гонки