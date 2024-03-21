https://ria.ru/20240321/ukraina-1934793804.html

На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений

На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений - РИА Новости, 21.03.2024

На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений

На Украине правоохранители разоблачили строительную компанию, представители которой пытались украсть более 20 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов),... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:52

2024-03-21T19:52

2024-03-21T19:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1b/1892543999_0:165:3072:1893_1920x0_80_0_0_42e21318166dcaa56e702387d137963e.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Украине правоохранители разоблачили строительную компанию, представители которой пытались украсть более 20 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов), выделенных на строительство фортификационных сооружений в Харьковской области, сообщает в четверг Бюро экономической безопасности. "Детективы бюро экономической безопасности Украины ... разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на территории Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, при этом уточняется, что компания не в первый раз становится победителем тендерных торгов, проведенных Харьковской областной госадминистрацией. Уточняется, что всего компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 240 миллионов гривен ( 6,1 миллиона долларов), из которых 20,45 миллиона гривен (более 500 тысяч долларов) перевела на счета физлиц. По данным бюро, подставное лицо, чье имя не называется, является администратором заведения питания. После получения средств подозревая пыталась перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых "конвертационных центров". В ведомстве отметили, что исходные платежи по счетам физлица остановлены, а переведенная сумма заблокирована. Владимир Зеленский ранее объявил, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.

https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html

https://ria.ru/20240321/ukraina-1934772445.html

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины