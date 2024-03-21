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На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:52 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934793804.html
На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений
На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений - РИА Новости, 21.03.2024
На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений
На Украине правоохранители разоблачили строительную компанию, представители которой пытались украсть более 20 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов),... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:52
2024-03-21T19:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Украине правоохранители разоблачили строительную компанию, представители которой пытались украсть более 20 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов), выделенных на строительство фортификационных сооружений в Харьковской области, сообщает в четверг Бюро экономической безопасности. "Детективы бюро экономической безопасности Украины ... разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на территории Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, при этом уточняется, что компания не в первый раз становится победителем тендерных торгов, проведенных Харьковской областной госадминистрацией. Уточняется, что всего компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 240 миллионов гривен ( 6,1 миллиона долларов), из которых 20,45 миллиона гривен (более 500 тысяч долларов) перевела на счета физлиц. По данным бюро, подставное лицо, чье имя не называется, является администратором заведения питания. После получения средств подозревая пыталась перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых "конвертационных центров". В ведомстве отметили, что исходные платежи по счетам физлица остановлены, а переведенная сумма заблокирована. Владимир Зеленский ранее объявил, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
https://ria.ru/20240306/svo-1931216937.html
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934772445.html
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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
На Украине пытались украсть полмиллиона долларов на возведении укреплений

Украинские строители хотели украсть 500 тысяч долларов на возведении укреплений

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. На Украине правоохранители разоблачили строительную компанию, представители которой пытались украсть более 20 миллионов гривен (более 500 тысяч долларов), выделенных на строительство фортификационных сооружений в Харьковской области, сообщает в четверг Бюро экономической безопасности.
"Детективы бюро экономической безопасности Украины ... разоблачили строительную компанию в попытке растраты бюджетных средств при строительстве фортификационных сооружений на территории Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, при этом уточняется, что компания не в первый раз становится победителем тендерных торгов, проведенных Харьковской областной госадминистрацией.
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Уточняется, что всего компания получила подряд на строительство фортификационных сооружений стоимостью более 240 миллионов гривен ( 6,1 миллиона долларов), из которых 20,45 миллиона гривен (более 500 тысяч долларов) перевела на счета физлиц. По данным бюро, подставное лицо, чье имя не называется, является администратором заведения питания. После получения средств подозревая пыталась перечислить их на счет компании, которая может быть связана с деятельностью так называемых "конвертационных центров". В ведомстве отметили, что исходные платежи по счетам физлица остановлены, а переведенная сумма заблокирована.
Владимир Зеленский ранее объявил, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Премьер Украины Денис Шмыгаль 4 марта заявил, что власти страны выделили в этом году на строительство фортификационных сооружений более 20 миллиардов гривен (525,6 миллиона долларов). При этом депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар отмечала, что денег на строительство фортификационных сооружений на Украине катастрофически не хватает.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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