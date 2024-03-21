https://ria.ru/20240321/ukraina-1934782447.html

Действия НАТО по Украине лишь консолидируют россиян, заявил дипломат

Действия НАТО по Украине лишь консолидируют россиян, заявил дипломат - РИА Новости, 21.03.2024

Действия НАТО по Украине лишь консолидируют россиян, заявил дипломат

Растущая вовлеченность стран НАТО в украинский конфликт дополнительно консолидирует российское общество в противостоянии внешним угрозам, заявил зампостпреда РФ РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:55

2024-03-21T18:55

2024-03-21T18:55

специальная военная операция на украине

россия

украина

максим буякевич

нато

обсе

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Растущая вовлеченность стран НАТО в украинский конфликт дополнительно консолидирует российское общество в противостоянии внешним угрозам, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "Акцентируем: растущая вовлеченность стран НАТО в украинский конфликт лишь дополнительно консолидирует российское общество в противостоянии внешним угрозам. Натовским военнослужащим и военной технике нет и не может быть места на русской земле. Россия сделает всё, чтобы с территории Украины не исходили ни военные, ни какие-либо иные угрозы соседним суверенным государствам", - заявил Буякевич в четверг, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ. Зампостпреда напомнил, что Россия неоднократно заявляла о необходимости формирования справедливого многополярного мироустройства. "Сообщала и о своей готовности политико-дипломатическим путём достигать целей демилитаризации и денацификации Украины, а также устранения создаваемых странами НАТО с её территории угроз безопасности нашей страны. И если такая готовность не встречает взаимности, спецоперация будет продолжена военным путём до полного выполнения поставленных задач. Все они будут достигнуты", - заключил он. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, максим буякевич, нато, обсе, в мире