Действия НАТО по Украине лишь консолидируют россиян, заявил дипломат
Буякевич: вовлеченность НАТО в конфликт на Украине консолидирует россиян
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
ВЕНА, 21 мар - РИА Новости. Растущая вовлеченность стран НАТО в украинский конфликт дополнительно консолидирует российское общество в противостоянии внешним угрозам, заявил зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"Акцентируем: растущая вовлеченность стран НАТО в украинский конфликт лишь дополнительно консолидирует российское общество в противостоянии внешним угрозам. Натовским военнослужащим и военной технике нет и не может быть места на русской земле. Россия сделает всё, чтобы с территории Украины не исходили ни военные, ни какие-либо иные угрозы соседним суверенным государствам", - заявил Буякевич в четверг, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
Зампостпреда напомнил, что Россия неоднократно заявляла о необходимости формирования справедливого многополярного мироустройства. "Сообщала и о своей готовности политико-дипломатическим путём достигать целей демилитаризации и денацификации Украины, а также устранения создаваемых странами НАТО с её территории угроз безопасности нашей страны. И если такая готовность не встречает взаимности, спецоперация будет продолжена военным путём до полного выполнения поставленных задач. Все они будут достигнуты", - заключил он.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
РФ считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.