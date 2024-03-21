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Премьер Украины утверждает, что Киев не просил Европу прислать войска - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:58 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934632921.html
Премьер Украины утверждает, что Киев не просил Европу прислать войска
Премьер Украины утверждает, что Киев не просил Европу прислать войска - РИА Новости, 21.03.2024
Премьер Украины утверждает, что Киев не просил Европу прислать войска
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью испанской газете Pais, что Киев не просил европейские страны отправить войска на Украину, отметив, что страна РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:58
2024-03-21T10:58
специальная военная операция на украине
украина
денис шмыгаль
в мире
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью испанской газете Pais, что Киев не просил европейские страны отправить войска на Украину, отметив, что страна располагает достаточным количеством военных. "Мы не просили войска. У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны. И у нас достаточно войск... Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент", - заявил Шмыгаль, комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона. Газета Financial Times 13 марта писала, что украинские военные заявляют, что отсутствие ротации убивает их мотивацию и подрывает боевой дух, а из-за нехватки людей им отменяют отпуска. После чего главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о запуске процесса ротации на фронте. До этого Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Накануне он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240320/frantsuzy-1934345895.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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украина, денис шмыгаль, в мире, евросоюз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Шмыгаль, В мире, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Премьер Украины утверждает, что Киев не просил Европу прислать войска

Шмыгаль: Украине хватает своих военных, она не просила Европу прислать войска

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил в интервью испанской газете Pais, что Киев не просил европейские страны отправить войска на Украину, отметив, что страна располагает достаточным количеством военных.
"Мы не просили войска. У нас есть собственные вооруженные силы и силы обороны. И у нас достаточно войск... Ни одна европейская страна не согласна отправлять солдат на поле боя, потому что это означало бы, что они вступят в войну, и нам всем абсолютно ясно, что это невозможно в данный момент", - заявил Шмыгаль, комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
На Украине поставили крест
Вчера, 08:00
Газета Financial Times 13 марта писала, что украинские военные заявляют, что отсутствие ротации убивает их мотивацию и подрывает боевой дух, а из-за нехватки людей им отменяют отпуска. После чего главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о запуске процесса ротации на фронте. До этого Владимир Зеленский на фоне нехватки личного состава и продолжающейся тотальной мобилизации потребовал от Сырского иного подхода к мобилизации и ротации военных, чтобы задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего нельзя исключать". Накануне он также заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
"Есть место им в полях России": Макрон отправляет французов на заклание
20 марта, 08:00
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Для Европы война против России становится неизбежной
17 марта, 10:15
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДенис ШмыгальВ миреЕвросоюзВооруженные силы Украины
 
 
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