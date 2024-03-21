https://ria.ru/20240321/tetkino-1934643023.html

ВСУ десятый день обстреливают Теткино в Курской области, сообщил губернатор

ВСУ десятый день обстреливают Теткино в Курской области, сообщил губернатор - РИА Новости, 21.03.2024

ВСУ десятый день обстреливают Теткино в Курской области, сообщил губернатор

Приграничный посёлок Тёткино Курской области обстреливают со стороны Украины десятый день подряд, в среду противник нанёс удар по промышленному предприятию,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:33

2024-03-21T11:33

2024-03-21T11:33

специальная военная операция на украине

курская область

россия

роман старовойт

происшествия

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино Курской области обстреливают со стороны Украины десятый день подряд, в среду противник нанёс удар по промышленному предприятию, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Посёлок Тёткино Глушковского района снова обстрелян со стороны Украины. В результате повреждена газовая труба. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ремонту", - написал Старовойт. Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери.

https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

курская область, россия, роман старовойт, происшествия, вооруженные силы украины