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ВСУ десятый день обстреливают Теткино в Курской области, сообщил губернатор - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/tetkino-1934643023.html
ВСУ десятый день обстреливают Теткино в Курской области, сообщил губернатор
ВСУ десятый день обстреливают Теткино в Курской области, сообщил губернатор - РИА Новости, 21.03.2024
ВСУ десятый день обстреливают Теткино в Курской области, сообщил губернатор
Приграничный посёлок Тёткино Курской области обстреливают со стороны Украины десятый день подряд, в среду противник нанёс удар по промышленному предприятию,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:33
2024-03-21T11:33
специальная военная операция на украине
курская область
россия
роман старовойт
происшествия
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино Курской области обстреливают со стороны Украины десятый день подряд, в среду противник нанёс удар по промышленному предприятию, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. "Посёлок Тёткино Глушковского района снова обстрелян со стороны Украины. В результате повреждена газовая труба. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ремонту", - написал Старовойт. Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
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курская область, россия, роман старовойт, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Роман Старовойт, Происшествия, Вооруженные силы Украины
ВСУ десятый день обстреливают Теткино в Курской области, сообщил губернатор

Губернатор Старовойт: ВСУ десятый день подряд обстреливают Теткино

© РИА НовостиПоселок Теткино Курской области
Поселок Теткино Курской области
© РИА Новости
Поселок Теткино Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар – РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино Курской области обстреливают со стороны Украины десятый день подряд, в среду противник нанёс удар по промышленному предприятию, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
"Посёлок Тёткино Глушковского района снова обстрелян со стороны Украины. В результате повреждена газовая труба. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к ремонту", - написал Старовойт.

Глушковский район, где располагается посёлок городского типа Тёткино, граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА.

Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: отбиты четыре атаки ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Тёткино. По информации Минобороны, противник был отброшен, понеся значительные потери.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияРоман СтаровойтПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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