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В России субъекты КИИ могут перевести на отечественное ПО - РИА Новости, 21.03.2024
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17:34 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/tekhnologii-1934760828.html
В России субъекты КИИ могут перевести на отечественное ПО
В России субъекты КИИ могут перевести на отечественное ПО - РИА Новости, 21.03.2024
В России субъекты КИИ могут перевести на отечественное ПО
Кабмин внес в Госдуму законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения (ПО)... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:34
2024-03-21T17:34
россия
технологии
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МОСКВА, 21 мар — РАИ Новости. Кабмин внес в Госдуму законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения (ПО) в целях безопасности, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. "Целью проекта федерального закона является обеспечение технологической независимости субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации посредством перехода на преимущественное использование российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и радиоэлектронной продукции, в том числе телекоммуникационного оборудования и программно-аппаратных комплексов, на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также совершенствование механизма категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту. Добавляется, что проект направлен на обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ в условиях введенных в отношении России санкций и при наличии рисков нарушения работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры по причине введения таких санкций. Согласно тексту закона, если он будет принят, то вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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Россия, Технологии, Москва, Госдума РФ
В России субъекты КИИ могут перевести на отечественное ПО

В ГД внесли законопроект о переходе субъектов КИИ на российское ПО

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РАИ Новости. Кабмин внес в Госдуму законопроект о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры РФ на использование российского программного обеспечения (ПО) в целях безопасности, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе.
"Целью проекта федерального закона является обеспечение технологической независимости субъектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации посредством перехода на преимущественное использование российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и радиоэлектронной продукции, в том числе телекоммуникационного оборудования и программно-аппаратных комплексов, на объектах критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также совершенствование механизма категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Добавляется, что проект направлен на обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ в условиях введенных в отношении России санкций и при наличии рисков нарушения работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры по причине введения таких санкций.
Согласно тексту закона, если он будет принят, то вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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