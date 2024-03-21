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США провоцируют конфронтацию в Тайваньском проливе, заявил МИД Китая - РИА Новости, 21.03.2024
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11:46 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/tayvan-1934648508.html
США провоцируют конфронтацию в Тайваньском проливе, заявил МИД Китая
США провоцируют конфронтацию в Тайваньском проливе, заявил МИД Китая - РИА Новости, 21.03.2024
США провоцируют конфронтацию в Тайваньском проливе, заявил МИД Китая
Некоторые люди в США пытаются раздуть "теорию китайской угрозы", обостряя напряженность в Тайваньском проливе и провоцируя конфронтацию, Пекин решительно... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:46
2024-03-21T11:46
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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Некоторые люди в США пытаются раздуть "теорию китайской угрозы", обостряя напряженность в Тайваньском проливе и провоцируя конфронтацию, Пекин решительно выступает против этого, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино заявил, что американское минобороны обладает планом по оценке того, достаточное ли число тайванцев вооружено для сдерживания якобы возможной интервенции Китая. "Азиатско-Тихоокеанский регион - это территория мирного развития, а не арена для геополитических игр. Именно США, а не Китай провоцируют конфронтацию и раскол в АТР", - заявил китайский дипломат. Он указал, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а решение тайваньского вопроса является исключительно делом Китая и "не терпит никакого внешнего вмешательства". "Наша политика предельно ясна: мы продолжим со всей искренностью стремиться к перспективе мирного воссоединения, также ясны и наши "красные линии": мы никогда не позволим Тайваню отделиться от родины", - добавил Линь Цзянь. Он подчеркнул, что "некоторые люди в США пытаются раздуть "теорию китайской угрозы", обостряя напряженность в Тайваньском проливе и провоцируя конфронтацию, мы решительно выступаем против этого". По его словам, для сохранения мира в Тайваньском проливе, необходимо твердо придерживаться принципа "одного Китая" и противостоять независимости Тайваня. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html
https://ria.ru/20240217/tayvan-1927967051.html
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в мире, китай, сша, тайвань, мид кнр
В мире, Китай, США, Тайвань, МИД КНР
США провоцируют конфронтацию в Тайваньском проливе, заявил МИД Китая

МИД Китая выступил против провокаций США в Тайваньском проливе

© AP Photo / Chiang Ying-yingЦеремония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Некоторые люди в США пытаются раздуть "теорию китайской угрозы", обостряя напряженность в Тайваньском проливе и провоцируя конфронтацию, Пекин решительно выступает против этого, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино заявил, что американское минобороны обладает планом по оценке того, достаточное ли число тайванцев вооружено для сдерживания якобы возможной интервенции Китая.
Мужчина возле скульптуры, изображающей Тайвань и материковый Китай, на острове Пинтань, КНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Выборы на Тайване выиграл Пекин
15 января, 08:00
"Азиатско-Тихоокеанский регион - это территория мирного развития, а не арена для геополитических игр. Именно США, а не Китай провоцируют конфронтацию и раскол в АТР", - заявил китайский дипломат. Он указал, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а решение тайваньского вопроса является исключительно делом Китая и "не терпит никакого внешнего вмешательства".
"Наша политика предельно ясна: мы продолжим со всей искренностью стремиться к перспективе мирного воссоединения, также ясны и наши "красные линии": мы никогда не позволим Тайваню отделиться от родины", - добавил Линь Цзянь.
Он подчеркнул, что "некоторые люди в США пытаются раздуть "теорию китайской угрозы", обостряя напряженность в Тайваньском проливе и провоцируя конфронтацию, мы решительно выступаем против этого". По его словам, для сохранения мира в Тайваньском проливе, необходимо твердо придерживаться принципа "одного Китая" и противостоять независимости Тайваня.
Изображение тайваньского флага в Нью-Тайбэе, Тайвань - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
Глава китайского МИД назвал условие мира в Тайваньском проливе
17 февраля, 16:20
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
МИД КНР заявил Блинкену о необходимости соблюдать принцип "одного Китая"
17 февраля, 05:15
 
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