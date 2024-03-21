https://ria.ru/20240321/tayvan-1934648508.html

США провоцируют конфронтацию в Тайваньском проливе, заявил МИД Китая

США провоцируют конфронтацию в Тайваньском проливе, заявил МИД Китая - РИА Новости, 21.03.2024

США провоцируют конфронтацию в Тайваньском проливе, заявил МИД Китая

Некоторые люди в США пытаются раздуть "теорию китайской угрозы", обостряя напряженность в Тайваньском проливе и провоцируя конфронтацию, Пекин решительно... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:46

2024-03-21T11:46

2024-03-21T11:46

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ПЕКИН, 21 мар – РИА Новости. Некоторые люди в США пытаются раздуть "теорию китайской угрозы", обостряя напряженность в Тайваньском проливе и провоцируя конфронтацию, Пекин решительно выступает против этого, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США адмирал Джон Акуилино заявил, что американское минобороны обладает планом по оценке того, достаточное ли число тайванцев вооружено для сдерживания якобы возможной интервенции Китая. "Азиатско-Тихоокеанский регион - это территория мирного развития, а не арена для геополитических игр. Именно США, а не Китай провоцируют конфронтацию и раскол в АТР", - заявил китайский дипломат. Он указал, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а решение тайваньского вопроса является исключительно делом Китая и "не терпит никакого внешнего вмешательства". "Наша политика предельно ясна: мы продолжим со всей искренностью стремиться к перспективе мирного воссоединения, также ясны и наши "красные линии": мы никогда не позволим Тайваню отделиться от родины", - добавил Линь Цзянь. Он подчеркнул, что "некоторые люди в США пытаются раздуть "теорию китайской угрозы", обостряя напряженность в Тайваньском проливе и провоцируя конфронтацию, мы решительно выступаем против этого". По его словам, для сохранения мира в Тайваньском проливе, необходимо твердо придерживаться принципа "одного Китая" и противостоять независимости Тайваня. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240115/vybory-1921314137.html

https://ria.ru/20240217/tayvan-1927967051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, тайвань, мид кнр