Литовская таможня возобновила прием грузовиков из Калининграда
Литва возобновила прием грузовиков из Калининграда, в очереди еще 140 фур
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкОчереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области
Очереди из грузовиков у российско-литовской таможни в Калининградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 21 мар — РИА Новости. Литовская таможня возобновила прием грузовиков из Калининграда, за полтора часа оформление прошли шесть фур, в очереди на границе стоят 140 машин, сообщила пресс-служба калининградской таможни.
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"Литва начала брать грузовики из Калининградской области! Литовская сторона приняла первый грузовой автомобиль в 11.45 по местному времени", — говорится в сообщении.
В службе заявили, что за полтора часа они приняли шесть большегрузов из Калининградской области, а в очереди остается 140 грузовиков.
Ранее пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил о масштабном сбое информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из России.
Калининградская таможня ранее заявляла, что на границе с Литвой стоят 165 фур: 140 перед пунктом пропуска и 25 - на нейтральной полосе, оформленные российскими таможенниками. В среду за день литовская таможня оформила 28 грузовиков. По сообщению Telegram-канала МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) "Чернышевское", отставание от зарезервированного времени на 14.00 мск четверга составляло 338 часов.
Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один - МАПП "Чернышевское" (на литовской стороне "Кибартай"). Весь грузовой трафик сконцентрирован на единственном погранпереходе.