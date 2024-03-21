https://ria.ru/20240321/stantsiya-1934680138.html
Российские военные заняли ж/д станцию на Донецком направлении
Российские военные заняли ж/д станцию на Донецком направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Российские военные заняли ж/д станцию на Донецком направлении
Российские военнослужащие заняли железнодорожную станцию в нескольких километрах от Артемовска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:26
2024-03-21T13:26
2024-03-21T16:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли железнодорожную станцию в нескольких километрах от Артемовска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в Донецкой Народной Республике", — говорится в документе.Российские войска также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Раздоловки, Красного, Новомихайловки и Георгиевки.Противник потерял на Донецком направлении до 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили две польские САУ Krab, САУ "Акация", САУ "Гвоздика", а также гаубицу Д-20.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные заняли ж/д станцию на Донецком направлении
Минобороны: ВС России заняли ж/д станцию Алебастровая на Донецком направлении