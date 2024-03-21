https://ria.ru/20240321/stantsiya-1934680138.html

Российские военные заняли ж/д станцию на Донецком направлении

Российские военные заняли ж/д станцию на Донецком направлении - РИА Новости, 21.03.2024

Российские военные заняли ж/д станцию на Донецком направлении

Российские военнослужащие заняли железнодорожную станцию в нескольких километрах от Артемовска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:26

2024-03-21T13:26

2024-03-21T16:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли железнодорожную станцию в нескольких километрах от Артемовска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в Донецкой Народной Республике", — говорится в документе.Российские войска также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Раздоловки, Красного, Новомихайловки и Георгиевки.Противник потерял на Донецком направлении до 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили две польские САУ Krab, САУ "Акация", САУ "Гвоздика", а также гаубицу Д-20.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)