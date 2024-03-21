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Российские военные заняли ж/д станцию на Донецком направлении - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 21.03.2024 (обновлено: 16:05 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/stantsiya-1934680138.html
Российские военные заняли ж/д станцию на Донецком направлении
Российские военные заняли ж/д станцию на Донецком направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Российские военные заняли ж/д станцию на Донецком направлении
Российские военнослужащие заняли железнодорожную станцию в нескольких километрах от Артемовска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:26
2024-03-21T16:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли железнодорожную станцию в нескольких километрах от Артемовска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции."Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в Донецкой Народной Республике", — говорится в документе.Российские войска также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Раздоловки, Красного, Новомихайловки и Георгиевки.Противник потерял на Донецком направлении до 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили две польские САУ Krab, САУ "Акация", САУ "Гвоздика", а также гаубицу Д-20.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные заняли ж/д станцию на Донецком направлении

Минобороны: ВС России заняли ж/д станцию Алебастровая на Донецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военнослужащие заняли железнодорожную станцию в нескольких километрах от Артемовска в ДНР, сообщило Минобороны в сводке о ходе специальной военной операции.
"Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в Донецкой Народной Республике", — говорится в документе.
© ИнфографикаЖелезнодорожная станция Алебастровая в Донецкой Народной Республике
Железнодорожная станция Алебастровая в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Железнодорожная станция Алебастровая в Донецкой Народной Республике
Российские войска также нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах Белогоровки, Раздоловки, Красного, Новомихайловки и Георгиевки.
Противник потерял на Донецком направлении до 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы российские войска поразили две польские САУ Krab, САУ "Акация", САУ "Гвоздика", а также гаубицу Д-20.
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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