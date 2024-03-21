https://ria.ru/20240321/spravki-1934790743.html

У торговавших справками украинских чиновников изъяли 1,2 миллиона долларов

У торговавших справками украинских чиновников изъяли 1,2 миллиона долларов - РИА Новости, 21.03.2024

У торговавших справками украинских чиновников изъяли 1,2 миллиона долларов

Национальная полиция Украины сообщила о разоблачении преступной группировки с участием чиновников в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, которые торговали... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:31

2024-03-21T19:31

2024-03-21T19:31

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила о разоблачении преступной группировки с участием чиновников в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, которые торговали фиктивными справками об инвалидности для желающих "откосить" от призыва в армию, при обысках было изъято более 1,2 миллиона долларов. "В Запорожье полиция разоблачила коррупционную схему с участием должностных лиц МСЭК (медико-социальной экспертизы - ред.) – изъяты наличные деньги более чем на 1 200 000 долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции Украины. Отмечается, что должностное лицо центра медико-социальной экспертизы, чье имя не указывается, оказывая влияние на руководителей подчиненных комиссий, способствовало военнообязанным получить фиктивную группу инвалидности. По данным следствия, за прохождение военно-лечебной комиссии коррупционеры брали 300 долларов с человека, а за присвоение "нужного диагноза" - 3,5 тысячи долларов. "Оперативники и следователи провели обыски по местам работы и проживания участников коррупционной схемы. Изъято более 1 миллиона долларов, 103 тысячи евро, 3,2 миллиона гривен (более 82 тысяч долларов), два килограмма психотропов, записи черновой бухгалтерии", - уточнили в ведомстве. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231222/ukraintsy-1917328119.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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в мире, украина, запорожье, вооруженные силы украины