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Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.03.2024
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13:26 21.03.2024 (обновлено: 13:34 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934679925.html
Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении
Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили атаку на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 120 солдат, сообщили... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:26
2024-03-21T13:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили атаку на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 120 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ. &quot;На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики&quot;, - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе населенного пункта Водяное была отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. "Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении

МО РФ: Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении

© AP Photo / LibkosРаненые украинские солдаты
Раненые украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Libkos
Раненые украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили атаку на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 120 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«

"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что в районе населенного пункта Водяное была отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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22 июня 2022, 17:18
 
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