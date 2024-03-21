https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934679925.html

Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении

Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.03.2024

Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении

Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили атаку на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 120 солдат, сообщили... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:26

2024-03-21T13:26

2024-03-21T13:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921301015_0:186:3069:1912_1920x0_80_0_0_35577752d16d67034870285dc62e8c75.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили атаку на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 120 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе населенного пункта Водяное была отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. "Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность