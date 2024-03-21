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Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении
Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили атаку на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 120 солдат, сообщили... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:26
2024-03-21T13:26
2024-03-21T13:34
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям ВСУ и отразили атаку на Южнодонецком направлении, потери противника составили до 120 солдат, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, нанесли огневое поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Павловка, Урожайное и Старомайорское Донецкой народной республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в районе населенного пункта Водяное была отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ. "Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - добавили в Минобороны РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении
МО РФ: Киев потерял до 120 солдат на Южнодонецком направлении