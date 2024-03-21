https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934667901.html

Глава Минюста отметил работу сотрудников ФСИН в условиях спецоперации

Глава Минюста отметил работу сотрудников ФСИН в условиях спецоперации - РИА Новости, 21.03.2024

Глава Минюста отметил работу сотрудников ФСИН в условиях спецоперации

ФСИН России хорошо себя проявила в условиях специальной военной операции, решая сложные и нестандартные задачи, сообщил на итоговой коллегии ведомства министр... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:43

2024-03-21T12:43

2024-03-21T12:43

специальная военная операция на украине

россия

константин чуйченко

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

безопасность

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ФСИН России хорошо себя проявила в условиях специальной военной операции, решая сложные и нестандартные задачи, сообщил на итоговой коллегии ведомства министр юстиции России Константин Чуйченко."Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников службы за совместную работу и добросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям. Особо отмечу, что в условиях проведения специальной военной операции служба хорошо себя проявила, в том числе решая порой сложные и нестандартные задачи", - сказал Чуйченко.

https://ria.ru/20221217/pobeg-1839337543.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность, министерство юстиции рф (минюст россии)