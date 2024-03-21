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Глава Минюста отметил работу сотрудников ФСИН в условиях спецоперации - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934667901.html
Глава Минюста отметил работу сотрудников ФСИН в условиях спецоперации
Глава Минюста отметил работу сотрудников ФСИН в условиях спецоперации - РИА Новости, 21.03.2024
Глава Минюста отметил работу сотрудников ФСИН в условиях спецоперации
ФСИН России хорошо себя проявила в условиях специальной военной операции, решая сложные и нестандартные задачи, сообщил на итоговой коллегии ведомства министр... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:43
2024-03-21T12:43
специальная военная операция на украине
россия
константин чуйченко
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
безопасность
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ФСИН России хорошо себя проявила в условиях специальной военной операции, решая сложные и нестандартные задачи, сообщил на итоговой коллегии ведомства министр юстиции России Константин Чуйченко."Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников службы за совместную работу и добросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям. Особо отмечу, что в условиях проведения специальной военной операции служба хорошо себя проявила, в том числе решая порой сложные и нестандартные задачи", - сказал Чуйченко.
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россия, константин чуйченко, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), безопасность, министерство юстиции рф (минюст россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Константин Чуйченко, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Безопасность, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Глава Минюста отметил работу сотрудников ФСИН в условиях спецоперации

Чуйченко: ФСИН в условиях спецоперации решала сложные и нестандартные задачи

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкМинистр юстиции РФ Константин Чуйченко
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко . Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ФСИН России хорошо себя проявила в условиях специальной военной операции, решая сложные и нестандартные задачи, сообщил на итоговой коллегии ведомства министр юстиции России Константин Чуйченко.
"Хочу поблагодарить руководство и всех сотрудников службы за совместную работу и добросовестное отношение к своим профессиональным обязанностям. Особо отмечу, что в условиях проведения специальной военной операции служба хорошо себя проявила, в том числе решая порой сложные и нестандартные задачи", - сказал Чуйченко.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКонстантин ЧуйченкоФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)БезопасностьМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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