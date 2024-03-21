https://ria.ru/20240321/sapogi-1934667594.html
Работники детсада Республики Алтай купили резиновые сапоги участникам СВО
Работники детсада Республики Алтай купили резиновые сапоги участникам СВО - РИА Новости, 21.03.2024
Работники детсада Республики Алтай купили резиновые сапоги участникам СВО
Работники детского сада Республики Алтай купили резиновые сапоги участникам спецоперации, сообщают в "Народном фронте" по региону. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:07
2024-03-21T13:07
2024-03-21T13:07
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БАРНАУЛ, 21 мар - РИА Новости. Работники детского сада Республики Алтай купили резиновые сапоги участникам спецоперации, сообщают в "Народном фронте" по региону. "Коллектив детского сада №5 г. Горно-Алтайска решил помочь бойцам и отправить им резиновые сапоги. Несколько мы уже отдали, остальные отправятся на СВО в ближайшее время", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240314/stakhanov-1932872480.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика алтай, горно-алтайск, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Республика Алтай, Горно-Алтайск, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь