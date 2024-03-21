https://ria.ru/20240321/sapogi-1934667594.html

Работники детсада Республики Алтай купили резиновые сапоги участникам СВО

Работники детсада Республики Алтай купили резиновые сапоги участникам СВО - РИА Новости, 21.03.2024

Работники детсада Республики Алтай купили резиновые сапоги участникам СВО

Работники детского сада Республики Алтай купили резиновые сапоги участникам спецоперации, сообщают в "Народном фронте" по региону. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:07

2024-03-21T13:07

2024-03-21T13:07

надежные люди

республика алтай

горно-алтайск

сво

благотворительность

гуманитарная помощь

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БАРНАУЛ, 21 мар - РИА Новости. Работники детского сада Республики Алтай купили резиновые сапоги участникам спецоперации, сообщают в "Народном фронте" по региону. "Коллектив детского сада №5 г. Горно-Алтайска решил помочь бойцам и отправить им резиновые сапоги. Несколько мы уже отдали, остальные отправятся на СВО в ближайшее время", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240314/stakhanov-1932872480.html

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горно-алтайск

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Алёна Пава

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Алёна Пава

республика алтай, горно-алтайск, сво, благотворительность, гуманитарная помощь