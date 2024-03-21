https://ria.ru/20240321/puteprovody-1934746270.html

Четыре новых путепровода рядом со стациями МЦД откроют в Подмосковье

Четыре новых путепровода рядом со стациями МЦД откроют в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2024

Четыре новых путепровода рядом со стациями МЦД откроют в Подмосковье

Четыре новых путепровода планируют запустить до конца 2024 года рядом со станциями МЦД в Подмосковье, объекты появятся в Красногорске, Раменском и... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:48

2024-03-21T16:48

2024-03-21T16:48

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Четыре новых путепровода планируют запустить до конца 2024 года рядом со станциями МЦД в Подмосковье, объекты появятся в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминском городских округах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В сентябре планируют запустить движение в районе платформы Быково (горокруг Раменский), а в декабре - в Опалихе (горокруг Красногорск), Аникеевке (горокруг Красногорск) и Апрелевке (Наро-Фоминский горокруг). Это улучшит транспортную доступность для более 250 000 жителей", - отмечается в сообщении. Одновременный старт строительству четырех путепроводов губернатор дал в апреле 2022 года. Работы идут в ускоренном темпе, их планируют завершить досрочно, добавили в пресс-службе. "Благодаря поддержке президента и федерального правительства в конце 2022 года мы досрочно сдали путепровод в Лобне. А в 2024 году запустим еще четыре важных объекта: в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминском городских округах. Многие путепроводы мы стараемся строить с тротуарами, чтобы была возможность перейти по ним с велосипедами, самокатами или колясками. Ставим также шумозащитные экраны - это убережет жителей близлежащих домов от дискомфорта", - добавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240306/shosse-1931597300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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