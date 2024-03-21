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Четыре новых путепровода рядом со стациями МЦД откроют в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2024
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Новости Подмосковья
 
16:48 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/puteprovody-1934746270.html
Четыре новых путепровода рядом со стациями МЦД откроют в Подмосковье
Четыре новых путепровода рядом со стациями МЦД откроют в Подмосковье - РИА Новости, 21.03.2024
Четыре новых путепровода рядом со стациями МЦД откроют в Подмосковье
Четыре новых путепровода планируют запустить до конца 2024 года рядом со станциями МЦД в Подмосковье, объекты появятся в Красногорске, Раменском и... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:48
2024-03-21T16:48
новости подмосковья
красногорск
московская область (подмосковье)
раменское
андрей воробьев
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Четыре новых путепровода планируют запустить до конца 2024 года рядом со станциями МЦД в Подмосковье, объекты появятся в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминском городских округах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "В сентябре планируют запустить движение в районе платформы Быково (горокруг Раменский), а в декабре - в Опалихе (горокруг Красногорск), Аникеевке (горокруг Красногорск) и Апрелевке (Наро-Фоминский горокруг). Это улучшит транспортную доступность для более 250 000 жителей", - отмечается в сообщении. Одновременный старт строительству четырех путепроводов губернатор дал в апреле 2022 года. Работы идут в ускоренном темпе, их планируют завершить досрочно, добавили в пресс-службе. "Благодаря поддержке президента и федерального правительства в конце 2022 года мы досрочно сдали путепровод в Лобне. А в 2024 году запустим еще четыре важных объекта: в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминском городских округах. Многие путепроводы мы стараемся строить с тротуарами, чтобы была возможность перейти по ним с велосипедами, самокатами или колясками. Ставим также шумозащитные экраны - это убережет жителей близлежащих домов от дискомфорта", - добавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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красногорск, московская область (подмосковье), раменское, андрей воробьев, московские центральные диаметры (мцд), ржд, жкх, инфраструктура
Новости Подмосковья, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Раменское, Андрей Воробьев, Московские центральные диаметры (МЦД), РЖД, ЖКХ, Инфраструктура

Четыре новых путепровода рядом со стациями МЦД откроют в Подмосковье

© Фото : пресс-служба губернатора Московской областиЧетыре новых путепровода рядом со стациями МЦД откроют в Подмосковье
Четыре новых путепровода рядом со стациями МЦД откроют в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Московской области
Четыре новых путепровода рядом со стациями МЦД откроют в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Четыре новых путепровода планируют запустить до конца 2024 года рядом со станциями МЦД в Подмосковье, объекты появятся в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминском городских округах, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«
"В сентябре планируют запустить движение в районе платформы Быково (горокруг Раменский), а в декабре - в Опалихе (горокруг Красногорск), Аникеевке (горокруг Красногорск) и Апрелевке (Наро-Фоминский горокруг). Это улучшит транспортную доступность для более 250 000 жителей", - отмечается в сообщении.
Одновременный старт строительству четырех путепроводов губернатор дал в апреле 2022 года. Работы идут в ускоренном темпе, их планируют завершить досрочно, добавили в пресс-службе.
"Благодаря поддержке президента и федерального правительства в конце 2022 года мы досрочно сдали путепровод в Лобне. А в 2024 году запустим еще четыре важных объекта: в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминском городских округах. Многие путепроводы мы стараемся строить с тротуарами, чтобы была возможность перейти по ним с велосипедами, самокатами или колясками. Ставим также шумозащитные экраны - это убережет жителей близлежащих домов от дискомфорта", - добавил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
Щелковское шоссе планируют расширить вместо строительства дублера
6 марта, 22:29
 
Новости ПодмосковьяКрасногорскМосковская область (Подмосковье)РаменскоеАндрей ВоробьевМосковские центральные диаметры (МЦД)РЖДЖКХИнфраструктура
 
 
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