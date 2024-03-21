https://ria.ru/20240321/produktsiya-1934774782.html

Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции

Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции - РИА Новости, 21.03.2024

Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции

Столичные компании показывают свои изделия на 22-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая сейчас проходит в ЦВК "Экспоцентр",... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:26

2024-03-21T18:26

2024-03-21T18:33

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

экспоцентр

выставка-форум "россия"

москва

технологии

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Столичные компании показывают свои изделия на 22-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая сейчас проходит в ЦВК "Экспоцентр", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Мероприятие проходит в столичном выставочном центре с 19 по 21 марта.Свыше 20 лет выставка Cabex собирает российских производителей кабельной отрасли и потенциальных партнеров. В текущем году в ней участвуют более 250 компаний, которые представляют 67 субъектов РФ и дружественные страны.По словам Овчинского, выпуском кабельно-проводниковой продукции занимаются свыше 20 компаний столицы. Данная продукция нужна для строительства. В том числе, с ее помощью строят подземку, делают ремонты, а также прокладывают кабельные линии электроснабжения. Москва предоставляет этим организациям, как и другим столичным предприятиям, различные формы поддержки. Бизнесменам в городе доступны льготы, субсидии, займы, а также им помогают с выходом на экспорт."На выставке столичные предприятия презентуют новейшие разработки: кабели, электромонтажное оборудование и другую продукцию", – цитирует пресс-служба ДИПП слова Овчинского.Например, московская компания "Спецкабель", которая имеет статус промышленного комплекса, демонстрирует на выставке кабели для работы при напряжении до 1000 вольт, для эксплуатации в экстремальных условиях, а также кабели повышенной гибкости для робототехники и подвижных устройств. Ежегодно специалисты этой организации увеличивают число разработок.Как рассказал президент – генеральный конструктор компании Андрей Лобанов, среди инновационных решений, представленных на выставке, будут также универсальные кабели для нефтехимической и энергетической промышленности, оптоволоконные кабели и оптические кабельные сборки. Эти разработки применяют в телекоммуникационных сетях и системах безопасности.Также на международной выставке будет представлена продукция группы "Полипластик" - новые огнестойкие трубы для прокладки и защиты кабеля. Эти продукты характеризуются улучшенными прочностными характеристиками благодаря специальной рецептурной композиции полимерного сырья и оптимизированному профилю стенки. Также будут представлены гофрированные трубы с огнестойким внутренним слоем и функцией определения места повреждения.По словам главного специалиста управления приоритетных проектов компании Александра Пересадько, продукцию можно использовать для наземной прокладки, в том числе через мосты и эстакады. Благодаря этому можно за короткое время и с минимальными затратами на монтаж создавать надежные и долговечные линейные объекты в сфере электроснабжения.Столица является центром российской промышленности. В Москве работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч специалистов. Каждый год в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, и еще примерно 100 малых. Все они выпускают разнообразные товары и активно внедряют инновации.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве идет реализация комплекса мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности города для российских промышленников и развитие производств. В Москве созданы комфортные условия для развития различного бизнеса. Для столичных предпринимателей разработаны свыше 20 системных мер поддержки города, например, целевые займы и субсидии. Внедрен также ряд антикризисных инструментов.Выйти на экспорт компаниям помогают в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20240320/produktsiya-1934395430.html

москва

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав овчинский, экспоцентр, выставка-форум "россия", москва, технологии