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Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции - РИА Новости, 21.03.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
18:26 21.03.2024 (обновлено: 18:33 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/produktsiya-1934774782.html
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции - РИА Новости, 21.03.2024
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Столичные компании показывают свои изделия на 22-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая сейчас проходит в ЦВК "Экспоцентр",... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:26
2024-03-21T18:33
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
экспоцентр
выставка-форум "россия"
москва
технологии
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Столичные компании показывают свои изделия на 22-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая сейчас проходит в ЦВК "Экспоцентр", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Мероприятие проходит в столичном выставочном центре с 19 по 21 марта.Свыше 20 лет выставка Cabex собирает российских производителей кабельной отрасли и потенциальных партнеров. В текущем году в ней участвуют более 250 компаний, которые представляют 67 субъектов РФ и дружественные страны.По словам Овчинского, выпуском кабельно-проводниковой продукции занимаются свыше 20 компаний столицы. Данная продукция нужна для строительства. В том числе, с ее помощью строят подземку, делают ремонты, а также прокладывают кабельные линии электроснабжения. Москва предоставляет этим организациям, как и другим столичным предприятиям, различные формы поддержки. Бизнесменам в городе доступны льготы, субсидии, займы, а также им помогают с выходом на экспорт."На выставке столичные предприятия презентуют новейшие разработки: кабели, электромонтажное оборудование и другую продукцию", – цитирует пресс-служба ДИПП слова Овчинского.Например, московская компания "Спецкабель", которая имеет статус промышленного комплекса, демонстрирует на выставке кабели для работы при напряжении до 1000 вольт, для эксплуатации в экстремальных условиях, а также кабели повышенной гибкости для робототехники и подвижных устройств. Ежегодно специалисты этой организации увеличивают число разработок.Как рассказал президент – генеральный конструктор компании Андрей Лобанов, среди инновационных решений, представленных на выставке, будут также универсальные кабели для нефтехимической и энергетической промышленности, оптоволоконные кабели и оптические кабельные сборки. Эти разработки применяют в телекоммуникационных сетях и системах безопасности.Также на международной выставке будет представлена продукция группы "Полипластик" - новые огнестойкие трубы для прокладки и защиты кабеля. Эти продукты характеризуются улучшенными прочностными характеристиками благодаря специальной рецептурной композиции полимерного сырья и оптимизированному профилю стенки. Также будут представлены гофрированные трубы с огнестойким внутренним слоем и функцией определения места повреждения.По словам главного специалиста управления приоритетных проектов компании Александра Пересадько, продукцию можно использовать для наземной прокладки, в том числе через мосты и эстакады. Благодаря этому можно за короткое время и с минимальными затратами на монтаж создавать надежные и долговечные линейные объекты в сфере электроснабжения.Столица является центром российской промышленности. В Москве работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч специалистов. Каждый год в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, и еще примерно 100 малых. Все они выпускают разнообразные товары и активно внедряют инновации.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве идет реализация комплекса мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности города для российских промышленников и развитие производств. В Москве созданы комфортные условия для развития различного бизнеса. Для столичных предпринимателей разработаны свыше 20 системных мер поддержки города, например, целевые займы и субсидии. Внедрен также ряд антикризисных инструментов.Выйти на экспорт компаниям помогают в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
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владислав овчинский, экспоцентр, выставка-форум "россия", москва, технологии
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Экспоцентр, Выставка-форум "Россия", Москва, Технологии

Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции

© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Столичные компании показывают свои изделия на 22-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая сейчас проходит в ЦВК "Экспоцентр", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Мероприятие проходит в столичном выставочном центре с 19 по 21 марта.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Свыше 20 лет выставка Cabex собирает российских производителей кабельной отрасли и потенциальных партнеров. В текущем году в ней участвуют более 250 компаний, которые представляют 67 субъектов РФ и дружественные страны.
По словам Овчинского, выпуском кабельно-проводниковой продукции занимаются свыше 20 компаний столицы. Данная продукция нужна для строительства. В том числе, с ее помощью строят подземку, делают ремонты, а также прокладывают кабельные линии электроснабжения. Москва предоставляет этим организациям, как и другим столичным предприятиям, различные формы поддержки. Бизнесменам в городе доступны льготы, субсидии, займы, а также им помогают с выходом на экспорт.
"На выставке столичные предприятия презентуют новейшие разработки: кабели, электромонтажное оборудование и другую продукцию", – цитирует пресс-служба ДИПП слова Овчинского.
Например, московская компания "Спецкабель", которая имеет статус промышленного комплекса, демонстрирует на выставке кабели для работы при напряжении до 1000 вольт, для эксплуатации в экстремальных условиях, а также кабели повышенной гибкости для робототехники и подвижных устройств. Ежегодно специалисты этой организации увеличивают число разработок.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 3
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 3
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 3
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 3
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 3
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 3
Как рассказал президент – генеральный конструктор компании Андрей Лобанов, среди инновационных решений, представленных на выставке, будут также универсальные кабели для нефтехимической и энергетической промышленности, оптоволоконные кабели и оптические кабельные сборки. Эти разработки применяют в телекоммуникационных сетях и системах безопасности.
Также на международной выставке будет представлена продукция группы "Полипластик" - новые огнестойкие трубы для прокладки и защиты кабеля. Эти продукты характеризуются улучшенными прочностными характеристиками благодаря специальной рецептурной композиции полимерного сырья и оптимизированному профилю стенки. Также будут представлены гофрированные трубы с огнестойким внутренним слоем и функцией определения места повреждения.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
По словам главного специалиста управления приоритетных проектов компании Александра Пересадько, продукцию можно использовать для наземной прокладки, в том числе через мосты и эстакады. Благодаря этому можно за короткое время и с минимальными затратами на монтаж создавать надежные и долговечные линейные объекты в сфере электроснабжения.
Столица является центром российской промышленности. В Москве работают свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, где трудятся 725 тысяч специалистов. Каждый год в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, и еще примерно 100 малых. Все они выпускают разнообразные товары и активно внедряют инновации.
Московские компании нарастили поставки продукции при поддержке Моспрома - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Московские компании нарастили поставки продукции при поддержке "Моспрома"
20 марта, 10:28
По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве идет реализация комплекса мер, которые направлены на повышение инвестпривлекательности города для российских промышленников и развитие производств. В Москве созданы комфортные условия для развития различного бизнеса. Для столичных предпринимателей разработаны свыше 20 системных мер поддержки города, например, целевые займы и субсидии. Внедрен также ряд антикризисных инструментов.
Выйти на экспорт компаниям помогают в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладислав ОвчинскийЭкспоцентрВыставка-форум "Россия"МоскваТехнологии
 
 
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