Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Столичные компании показывают свои изделия на 22-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая сейчас проходит в ЦВК "Экспоцентр", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Мероприятие проходит в столичном выставочном центре с 19 по 21 марта.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Свыше 20 лет выставка Cabex собирает российских производителей кабельной отрасли и потенциальных партнеров. В текущем году в ней участвуют более 250 компаний, которые представляют 67 субъектов РФ и дружественные страны.
По словам Овчинского, выпуском кабельно-проводниковой продукции занимаются свыше 20 компаний столицы. Данная продукция нужна для строительства. В том числе, с ее помощью строят подземку, делают ремонты, а также прокладывают кабельные линии электроснабжения. Москва предоставляет этим организациям, как и другим столичным предприятиям, различные формы поддержки. Бизнесменам в городе доступны льготы, субсидии, займы, а также им помогают с выходом на экспорт.
"На выставке столичные предприятия презентуют новейшие разработки: кабели, электромонтажное оборудование и другую продукцию", – цитирует пресс-служба ДИПП слова Овчинского.
Например, московская компания "Спецкабель", которая имеет статус промышленного комплекса, демонстрирует на выставке кабели для работы при напряжении до 1000 вольт, для эксплуатации в экстремальных условиях, а также кабели повышенной гибкости для робототехники и подвижных устройств. Ежегодно специалисты этой организации увеличивают число разработок.
© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
3 из 3
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
1 из 3
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
2 из 3
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
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Как рассказал президент – генеральный конструктор компании Андрей Лобанов, среди инновационных решений, представленных на выставке, будут также универсальные кабели для нефтехимической и энергетической промышленности, оптоволоконные кабели и оптические кабельные сборки. Эти разработки применяют в телекоммуникационных сетях и системах безопасности.
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© Фото : Пресс-служба ДИПП Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Московские компании участвуют в выставке кабельно-проводниковой продукции
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