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При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:36 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/povrezhdeniya-1934808933.html
При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод
При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод - РИА Новости, 21.03.2024
При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод
Газопровод поврежден обстрелом в Грайворонском городском округе Белгородской области, регулярно обстреливаемом ВСУ, жители пяти сел остались без газа, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T21:36
2024-03-21T21:36
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Газопровод поврежден обстрелом в Грайворонском городском округе Белгородской области, регулярно обстреливаемом ВСУ, жители пяти сел остались без газа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сегодня в округе был поврежден газопровод, из-за чего без газа остаются абоненты частных домовладений в селах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка", ­­– написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что на территории округа продолжаются обстрелы, главным последствием которых остается отсутствие электроэнергии.
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происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область
При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод

Глдаков: при обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод

© РИА НовостиЖелезобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода
© РИА Новости
Железобетонное модульное сооружение для защиты населения от обстрелов в центре Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Газопровод поврежден обстрелом в Грайворонском городском округе Белгородской области, регулярно обстреливаемом ВСУ, жители пяти сел остались без газа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня в округе был поврежден газопровод, из-за чего без газа остаются абоненты частных домовладений в селах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка", ­­– написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что на территории округа продолжаются обстрелы, главным последствием которых остается отсутствие электроэнергии.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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