https://ria.ru/20240321/povrezhdeniya-1934808933.html

При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод

При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод - РИА Новости, 21.03.2024

При обстреле Белгородской области получил повреждения газопровод

Газопровод поврежден обстрелом в Грайворонском городском округе Белгородской области, регулярно обстреливаемом ВСУ, жители пяти сел остались без газа, сообщил... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T21:36

2024-03-21T21:36

2024-03-21T21:36

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Газопровод поврежден обстрелом в Грайворонском городском округе Белгородской области, регулярно обстреливаемом ВСУ, жители пяти сел остались без газа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Сегодня в округе был поврежден газопровод, из-за чего без газа остаются абоненты частных домовладений в селах Дунайка, Мощеное, Рождественка, Пороз и Мокрая Орловка. Аварийные службы приступят к восстановительным работам, как только позволит оперативная обстановка", ­­– написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что на территории округа продолжаются обстрелы, главным последствием которых остается отсутствие электроэнергии.

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

белгородская область

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происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область