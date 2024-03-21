https://ria.ru/20240321/polyanskiy-1934786979.html

Полянский прокомментировал проект американской резолюции по Газе

Полянский прокомментировал проект американской резолюции по Газе - РИА Новости, 21.03.2024

Полянский прокомментировал проект американской резолюции по Газе

В новом проекте резолюции США по ситуации в секторе Газа не содержится призыва к прекращению огня, Вашингтон лукавит, написал в своем Telegram-канале первый... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:13

2024-03-21T19:13

2024-03-21T19:13

в мире

израиль

сша

вашингтон (штат)

дмитрий полянский

энтони блинкен

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg

ООН, 21 мар - РИА Новости. В новом проекте резолюции США по ситуации в секторе Газа не содержится призыва к прекращению огня, Вашингтон лукавит, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. С начала операции Израиля в секторе Газа США постоянно выступали против требования СБ ООН о немедленном прекращении огня. Вашингтон заблокировал три проекта резолюции. Теперь США подготовили проект, в котором говорится, что Совбез "определяет настоятельную необходимость немедленного и устойчивого прекращения огня... и однозначно поддерживает продолжающиеся международные дипломатические усилия для достижения такого прекращения огня в увязке с освобождением остающихся заложников". Прямого требования прекратить огонь в тексте по-прежнему не содержится. "Вижу в Telegram-каналах по ближневосточной тематике слухи со ссылкой на Энтони Блинкена, что США якобы впервые внесли в СБ ООН проект резолюции с призывом к прекращению огня в Газе. Пока кто-то в это не поверил, хочу разъяснить: это обыкновенное американское лукавство", - сообщил Полянский. По его словам, новый проект содержит прошлые "перекосы" и неприемлемые однобокие "осуждения". "Во-вторых, никакого призыва к прекращению огня в нем как не было, так и нет. Появилась лишь философская фраза о его важности, да и то в связке с освобождением заложников. А еще дается фактически "зеленый свет" военной операции Израиля в Рафахе. Главный же акцент - на похвале усилий самих США "на земле" (из разряда "сам себя не похвалишь")", - подчеркнул дипломат. Как указал Полянский, "это не то, что нужно гуманитарным агентствам на земле". "СБ ООН требует, а при необходимости - принуждает стороны. Без прямого требования прекратить военные действия никакая философия не поможет. Мы это уже проходили с предыдущими "гуманитарными" резолюциями по Газе, полными разных благих призывов, которые так и остались "на бумаге", - отметил первый зампостпреда. "В общем, не надо вестись на попытки Вашингтона выдать желаемое за действительное - в настоящем прекращении огня США по-прежнему не заинтересованы и делают все, чтобы не мешать своему ближайшему ближневосточному союзнику разобраться с палестинцами", - заключил он. Ранее зампостпреда США при ООН Роберт Вуд не исключил, что голосование по проекту пройдет до конца недели. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским лицам, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих. Ранения получили 5,4 тысячи человек. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа превысило 31,9 тысячи, более 74 тысяч человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240321/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240128/oon-1923968233.html

https://ria.ru/20240321/izrail-1934763818.html

https://ria.ru/20240318/gaza-1934024500.html

израиль

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), дмитрий полянский, энтони блинкен, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году