https://ria.ru/20240321/ograblenie-1934631610.html

В Подмосковье бывший работник ограбил АЗС после звонка телефонных аферистов

В Подмосковье бывший работник ограбил АЗС после звонка телефонных аферистов - РИА Новости, 21.03.2024

В Подмосковье бывший работник ограбил АЗС после звонка телефонных аферистов

Бывший работник АЗС в Подмосковье, угрожая пневматическим пистолетом, забрал из кассы 85 тысяч рублей, а после задержания рассказал, что на ограбление его... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:52

2024-03-21T10:52

2024-03-21T11:23

происшествия

московская область (подмосковье)

чехов

татьяна петрова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934638379_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f5c1ec9005a1067ea8d9f7c05be5a25.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший работник АЗС в Подмосковье, угрожая пневматическим пистолетом, забрал из кассы 85 тысяч рублей, а после задержания рассказал, что на ограбление его заставили пойти мошенники, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова в Telegram-канале. По ее словам, вечером мужчина "в маске через запасной выход ворвался в помещение" автозаправки на улице Товарной в городском округе Чехов. "Зайдя за прилавок, он бросил зажженную многозарядную петарду в центр торгового зала и, угрожая женщине-кассиру предметом, визуально схожим с пистолетом, забрал из кассы более 85 тысяч рублей, после чего скрылся", — рассказала Петрова. Полицейские задержали 47-летнего уроженца Калмыкии, в ходе досмотра у него нашли пневматический пистолет, похищенные деньги, балаклаву. Также изъят телефон, который подозреваемый обмотал вокруг туловища скотчем и вел онлайн-трансляцию. "Установлено, что мужчина ранее работал на данной автозаправке. Со слов правонарушителя, ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками спецслужб и сообщили, что на его имя оформлен крупный денежный кредит. Для того чтобы погасить задолженность, необходимо совершить разбойное нападение на АЗС, транслируя происходящее с помощью телефона", — добавила Петрова. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Фигурант заключен под стражу.

https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html

московская область (подмосковье)

чехов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры ограбления АЗС в Чехове Кадры ограбления АЗС в Чехове 2024-03-21T10:52 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), чехов, татьяна петрова