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В Подмосковье бывший работник ограбил АЗС после звонка телефонных аферистов - РИА Новости, 21.03.2024
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10:52 21.03.2024 (обновлено: 11:23 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/ograblenie-1934631610.html
В Подмосковье бывший работник ограбил АЗС после звонка телефонных аферистов
В Подмосковье бывший работник ограбил АЗС после звонка телефонных аферистов - РИА Новости, 21.03.2024
В Подмосковье бывший работник ограбил АЗС после звонка телефонных аферистов
Бывший работник АЗС в Подмосковье, угрожая пневматическим пистолетом, забрал из кассы 85 тысяч рублей, а после задержания рассказал, что на ограбление его... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:52
2024-03-21T11:23
происшествия
московская область (подмосковье)
чехов
татьяна петрова
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший работник АЗС в Подмосковье, угрожая пневматическим пистолетом, забрал из кассы 85 тысяч рублей, а после задержания рассказал, что на ограбление его заставили пойти мошенники, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова в Telegram-канале. По ее словам, вечером мужчина "в маске через запасной выход ворвался в помещение" автозаправки на улице Товарной в городском округе Чехов. "Зайдя за прилавок, он бросил зажженную многозарядную петарду в центр торгового зала и, угрожая женщине-кассиру предметом, визуально схожим с пистолетом, забрал из кассы более 85 тысяч рублей, после чего скрылся", — рассказала Петрова. Полицейские задержали 47-летнего уроженца Калмыкии, в ходе досмотра у него нашли пневматический пистолет, похищенные деньги, балаклаву. Также изъят телефон, который подозреваемый обмотал вокруг туловища скотчем и вел онлайн-трансляцию. "Установлено, что мужчина ранее работал на данной автозаправке. Со слов правонарушителя, ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками спецслужб и сообщили, что на его имя оформлен крупный денежный кредит. Для того чтобы погасить задолженность, необходимо совершить разбойное нападение на АЗС, транслируя происходящее с помощью телефона", — добавила Петрова. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Фигурант заключен под стражу.
https://ria.ru/20230913/kriminal-1895940354.html
московская область (подмосковье)
чехов
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Кадры ограбления АЗС в Чехове
Кадры ограбления АЗС в Чехове
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происшествия, московская область (подмосковье), чехов, татьяна петрова
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Чехов, Татьяна Петрова
В Подмосковье бывший работник ограбил АЗС после звонка телефонных аферистов

Мошенники заставили мужчину в Чехове ограбить кассу АЗС, где он раньше работал

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший работник АЗС в Подмосковье, угрожая пневматическим пистолетом, забрал из кассы 85 тысяч рублей, а после задержания рассказал, что на ограбление его заставили пойти мошенники, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова в Telegram-канале.
По ее словам, вечером мужчина "в маске через запасной выход ворвался в помещение" автозаправки на улице Товарной в городском округе Чехов.
© ГУ МВД России по Московской области Сотрудник автозаправки на улице Товарной в городском округе Чехов, задержанный после ограбления
Сотрудник автозаправки на улице Товарной в городском округе Чехов, задержанный после ограбления
© ГУ МВД России по Московской области
Сотрудник автозаправки на улице Товарной в городском округе Чехов, задержанный после ограбления
"Зайдя за прилавок, он бросил зажженную многозарядную петарду в центр торгового зала и, угрожая женщине-кассиру предметом, визуально схожим с пистолетом, забрал из кассы более 85 тысяч рублей, после чего скрылся", — рассказала Петрова.
Полицейские задержали 47-летнего уроженца Калмыкии, в ходе досмотра у него нашли пневматический пистолет, похищенные деньги, балаклаву. Также изъят телефон, который подозреваемый обмотал вокруг туловища скотчем и вел онлайн-трансляцию.
"Установлено, что мужчина ранее работал на данной автозаправке. Со слов правонарушителя, ему позвонили неизвестные, представились сотрудниками спецслужб и сообщили, что на его имя оформлен крупный денежный кредит. Для того чтобы погасить задолженность, необходимо совершить разбойное нападение на АЗС, транслируя происходящее с помощью телефона", — добавила Петрова.
Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Фигурант заключен под стражу.
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