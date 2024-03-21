https://ria.ru/20240321/neft-1934637129.html

Лавров высказался о продаже российской нефти в Индию и Китай

Лавров высказался о продаже российской нефти в Индию и Китай - РИА Новости, 21.03.2024

Лавров высказался о продаже российской нефти в Индию и Китай

Торговля нефтью с Индией и Китаем не грозит России убытками, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального проекта "Нефть". РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:11

2024-03-21T11:11

2024-03-21T11:36

экономика

индия

китай

россия

цены на нефть

сергей лавров

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Торговля нефтью с Индией и Китаем не грозит России убытками, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для документального проекта "Нефть"."Нет. Таких угроз не вижу вообще. Уже сказал, что и Китай, и Индия растут быстро. Они могут "поглотить" предложения от многих стран-членов ОПЕК+. Организация регулирует рынок и цены по-честному, справедливо, учитывая интересы и потребителей. ОПЕК+ не будет устанавливать неприемлемые для покупателей цены. Это тот самый честный баланс интересов", - сказал Лавров, отвечая на вопрос, не получится ли так, что Россия, разворачивая нефтяные потоки на Восток, будет торговать себе в убыток, поскольку нынешние партнеры будут искать выгодные экономические условия для себя.По словам Лаврова, опасаться нужно не этих партнеров, а тех, кто разрушает инфраструктуру, обеспечивавшую прежде процветание государств Европы."Не опасаюсь зависимости от стран, которые будут приобретать наши нефть и газ, и уже покупают во всё более возрастающем объеме. Надо остерегаться тех, кто взрывает уже существующую инфраструктуру, которая обеспечивала процветание европейским странам. Им сказали, мол, знаете, это "плохие молекулы". Вам надо газ с "демократическими молекулами". Справедливость всё равно восторжествует", - подчеркнул министр.Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что основными покупателями российской нефти и нефтепродуктов стали Китай и Индия, но в мире ещё очень много желающих и из других стран.Как следует из расчетов РИА Новости, крупнейшим покупателем российских углеводородов в 2023 году был Китай, который вдвое увеличил расходы на покупку угля, газа, нефти и нефтепродуктов - до 94,6 миллиарда долларов с 43,3 миллиарда в 2019-2021 годах.На втором месте - Индия, увеличившая закупки российских углеводородов почти в 18 раз по сравнению со средним значением в 2019-2021 годах, - до 53,7 миллиарда долларов. Закупки Турции выросли в 2,4 раза - до 30,1 миллиарда долларов, а Бразилии - в 24 раза, до 5,3 миллиарда.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

https://ria.ru/20240227/neft-1929656585.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, индия, китай, россия, цены на нефть, сергей лавров