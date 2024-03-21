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Московские набережные начали готовить к открытию навигации
Московские набережные начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 21.03.2024
Московские набережные начали готовить к открытию навигации
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:05
2024-03-21T11:05
2024-03-21T11:05
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петр бирюков
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комплекс городского хозяйства москвы
набережные
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что комплекс мероприятий включает работы по очистке и ремонту сооружений. "Специалисты проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов набережных, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что летом отремонтируют пять набережных - Кремлевскую, Москворецкую, Софийскую и Космодамианскую, участок от Крымского моста до причала "Парк Горького". На них проведут расшивку швов гранитной облицовки, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и не допустить смещения гранитных плит.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы, Набережные