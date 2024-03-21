https://ria.ru/20240321/naberezhnye-1934634878.html

Московские набережные начали готовить к открытию навигации

Московские набережные начали готовить к открытию навигации - РИА Новости, 21.03.2024

Московские набережные начали готовить к открытию навигации

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:05

2024-03-21T11:05

2024-03-21T11:05

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петр бирюков

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

набережные

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подготовке столичных набережных к открытию навигации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "С установлением постоянных положительных температур воздуха в дневное время стартовали работы по подготовке набережных к весенне-летнему сезону и открытию навигации. Всего приведем в порядок 78 набережных, в том числе расположенные в центре города Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую, Пречистенскую", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что комплекс мероприятий включает работы по очистке и ремонту сооружений. "Специалисты проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов набережных, обновят сходы к воде и прогулочные тротуары. Кроме того, запланирована пескоструйная очистка и покраска чугунных перильных ограждений", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что летом отремонтируют пять набережных - Кремлевскую, Москворецкую, Софийскую и Космодамианскую, участок от Крымского моста до причала "Парк Горького". На них проведут расшивку швов гранитной облицовки, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и не допустить смещения гранитных плит.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы, набережные