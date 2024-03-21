https://ria.ru/20240321/mobilizatsiya-1934648123.html

У Украины нет денег на мобилизацию, заявили в Раде

У Украины нет денег на мобилизацию, заявили в Раде - РИА Новости, 21.03.2024

У Украины нет денег на мобилизацию, заявили в Раде

Денег на мобилизацию в бюджете Украины нет, заявил депутат Рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому "Пятому каналу". РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T11:45

2024-03-21T11:45

2024-03-21T13:59

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Денег на мобилизацию в бюджете Украины нет, заявил депутат Рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому "Пятому каналу"."Армия финансируется исключительно из украинского бюджета. То есть деньги, которые мы получаем в качестве грантов или кредитов от наших иностранных партнеров, не идут на армию — они не могут быть туда направлены. Чтобы вам получить хоть что-то, <…> нужно, чтобы экономика Украины генерировала больше", — пояснил политик. Разумков констатировал, что сегодня брать эти деньги негде. Он напомнил, что на момент принятия бюджета на 2024 год его дефицит составлял 47 процентов.Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились представители Генштаба ВСУ с предложением мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.О том, что украинской армии не хватает десятков бригад, ранее на этой неделе писал журнал Forbes. По данным издания, командование направило под Работино в качестве подкрепления подразделение без тяжелой техники.Украинский парламент сейчас рассматривает уже второй вариант законопроекта о мобилизации, в первом чтении его приняли в начале февраля.Документ обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестку могут направить через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, ему предлагается ограничить некоторые права.В проект закона внесли 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в "Слуге народа", в документ не вошли по некоторым ограничениям для уклонистов. Против документа выступила "Европейская бизнес-ассоциация" и попросила не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины.

https://ria.ru/20240320/plennye-1934532720.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, верховная рада украины