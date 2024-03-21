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У Украины нет денег на мобилизацию, заявили в Раде - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 21.03.2024 (обновлено: 13:59 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/mobilizatsiya-1934648123.html
У Украины нет денег на мобилизацию, заявили в Раде
У Украины нет денег на мобилизацию, заявили в Раде - РИА Новости, 21.03.2024
У Украины нет денег на мобилизацию, заявили в Раде
Денег на мобилизацию в бюджете Украины нет, заявил депутат Рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому "Пятому каналу". РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:45
2024-03-21T13:59
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий разумков
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Денег на мобилизацию в бюджете Украины нет, заявил депутат Рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому "Пятому каналу"."Армия финансируется исключительно из украинского бюджета. То есть деньги, которые мы получаем в качестве грантов или кредитов от наших иностранных партнеров, не идут на армию — они не могут быть туда направлены. Чтобы вам получить хоть что-то, &lt;…&gt; нужно, чтобы экономика Украины генерировала больше", — пояснил политик. Разумков констатировал, что сегодня брать эти деньги негде. Он напомнил, что на момент принятия бюджета на 2024 год его дефицит составлял 47 процентов.Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились представители Генштаба ВСУ с предложением мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.О том, что украинской армии не хватает десятков бригад, ранее на этой неделе писал журнал Forbes. По данным издания, командование направило под Работино в качестве подкрепления подразделение без тяжелой техники.Украинский парламент сейчас рассматривает уже второй вариант законопроекта о мобилизации, в первом чтении его приняли в начале февраля.Документ обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестку могут направить через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, ему предлагается ограничить некоторые права.В проект закона внесли 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в "Слуге народа", в документ не вошли по некоторым ограничениям для уклонистов. Против документа выступила "Европейская бизнес-ассоциация" и попросила не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины.
https://ria.ru/20240320/plennye-1934532720.html
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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в мире, украина, дмитрий разумков, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Разумков, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
У Украины нет денег на мобилизацию, заявили в Раде

Депутат Рады Разумков: в украинском бюджете нет денег на мобилизацию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Денег на мобилизацию в бюджете Украины нет, заявил депутат Рады Дмитрий Разумков в интервью украинскому "Пятому каналу".
"Армия финансируется исключительно из украинского бюджета. То есть деньги, которые мы получаем в качестве грантов или кредитов от наших иностранных партнеров, не идут на армию — они не могут быть туда направлены. Чтобы вам получить хоть что-то, <…> нужно, чтобы экономика Украины генерировала больше", — пояснил политик.
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Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
Разумков констатировал, что сегодня брать эти деньги негде. Он напомнил, что на момент принятия бюджета на 2024 год его дефицит составлял 47 процентов.
Президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что к нему обратились представители Генштаба ВСУ с предложением мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек.
О том, что украинской армии не хватает десятков бригад, ранее на этой неделе писал журнал Forbes. По данным издания, командование направило под Работино в качестве подкрепления подразделение без тяжелой техники.
Украинский парламент сейчас рассматривает уже второй вариант законопроекта о мобилизации, в первом чтении его приняли в начале февраля.
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Документ обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестку могут направить через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, ему предлагается ограничить некоторые права.
В проект закона внесли 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в "Слуге народа", в документ не вошли по некоторым ограничениям для уклонистов. Против документа выступила "Европейская бизнес-ассоциация" и попросила не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины.
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