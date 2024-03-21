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В Раде назвали законопроект о мобилизации диверсией против Украины - РИА Новости, 21.03.2024
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10:52 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/mobilizatsiya-1934631761.html
В Раде назвали законопроект о мобилизации диверсией против Украины
В Раде назвали законопроект о мобилизации диверсией против Украины - РИА Новости, 21.03.2024
В Раде назвали законопроект о мобилизации диверсией против Украины
Депутат Рады Дмитрий Разумков считает, что законопроект об усилении мобилизации на Украине больше напоминает диверсию против страны - граждане начинают думать,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:52
2024-03-21T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий разумков
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Рады Дмитрий Разумков считает, что законопроект об усилении мобилизации на Украине больше напоминает диверсию против страны - граждане начинают думать, как избежать призыва в армию и выводят деньги со своих счетов. "Вообще этот закон (о мобилизации – ред.) очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности… Он уже навредил", - сказал Разумков в интервью украинскому телеканалу "5 канал". По его словам, этот законопроект не решает вопрос демобилизации и создал "негативный информационный шлейф" - те, кто потенциально готов был мобилизоваться, теперь думают, как спрятаться от армии. "В несколько раз увеличилось количество перерегистраций авто на жен, чтобы нельзя было забрать. За январь государство потеряло фактически 27,4 миллиарда гривен (более 700 миллионов долларов – ред.) - это деньги, которые люди вывели со счетов. Законопроект еще не принят даже. А они боятся, что это произойдет и они потеряют свои деньги", - добавил Разумков. На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, предлагалось ограничить ему право выезда за границу, а также управления транспортным средством и арестовать счета. При этом в проект закона в целом внесено 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в "Слуге народа", в документ также не вошли предложенные кабмином нормы по ряду ограничений для уклонистов. Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы. Предстоит рассмотрение документа во втором чтении в Раде.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
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в мире, украина, дмитрий разумков, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Разумков, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде назвали законопроект о мобилизации диверсией против Украины

Депутат Разумков назвал законопроект о мобилизации диверсией против Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутат Верховной рады Дмитрий Разумков
Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Депутат Верховной рады Дмитрий Разумков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Рады Дмитрий Разумков считает, что законопроект об усилении мобилизации на Украине больше напоминает диверсию против страны - граждане начинают думать, как избежать призыва в армию и выводят деньги со своих счетов.
"Вообще этот закон (о мобилизации – ред.) очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности… Он уже навредил", - сказал Разумков в интервью украинскому телеканалу "5 канал".
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
По его словам, этот законопроект не решает вопрос демобилизации и создал "негативный информационный шлейф" - те, кто потенциально готов был мобилизоваться, теперь думают, как спрятаться от армии.
"В несколько раз увеличилось количество перерегистраций авто на жен, чтобы нельзя было забрать. За январь государство потеряло фактически 27,4 миллиарда гривен (более 700 миллионов долларов – ред.) - это деньги, которые люди вывели со счетов. Законопроект еще не принят даже. А они боятся, что это произойдет и они потеряют свои деньги", - добавил Разумков.
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На Украине поставили крест
Вчера, 08:00
На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, предлагалось ограничить ему право выезда за границу, а также управления транспортным средством и арестовать счета.
При этом в проект закона в целом внесено 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в "Слуге народа", в документ также не вошли предложенные кабмином нормы по ряду ограничений для уклонистов.
Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы.
Предстоит рассмотрение документа во втором чтении в Раде.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДмитрий РазумковВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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