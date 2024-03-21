https://ria.ru/20240321/mobilizatsiya-1934631761.html

В Раде назвали законопроект о мобилизации диверсией против Украины

В Раде назвали законопроект о мобилизации диверсией против Украины - РИА Новости, 21.03.2024

В Раде назвали законопроект о мобилизации диверсией против Украины

Депутат Рады Дмитрий Разумков считает, что законопроект об усилении мобилизации на Украине больше напоминает диверсию против страны - граждане начинают думать,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T10:52

2024-03-21T10:52

2024-03-21T10:52

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Рады Дмитрий Разумков считает, что законопроект об усилении мобилизации на Украине больше напоминает диверсию против страны - граждане начинают думать, как избежать призыва в армию и выводят деньги со своих счетов. "Вообще этот закон (о мобилизации – ред.) очень напоминает диверсию. Это или абсолютная некомпетентность и непонимание государственных процессов, или диверсия против украинского государства, обороноспособности… Он уже навредил", - сказал Разумков в интервью украинскому телеканалу "5 канал". По его словам, этот законопроект не решает вопрос демобилизации и создал "негативный информационный шлейф" - те, кто потенциально готов был мобилизоваться, теперь думают, как спрятаться от армии. "В несколько раз увеличилось количество перерегистраций авто на жен, чтобы нельзя было забрать. За январь государство потеряло фактически 27,4 миллиарда гривен (более 700 миллионов долларов – ред.) - это деньги, которые люди вывели со счетов. Законопроект еще не принят даже. А они боятся, что это произойдет и они потеряют свои деньги", - добавил Разумков. На Украине пытаются принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Законопроект обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Военнообязанные также должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не пришел в военкомат, предлагалось ограничить ему право выезда за границу, а также управления транспортным средством и арестовать счета. При этом в проект закона в целом внесено 4195 поправок. Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, проголосовал за исключение административных мер воздействия за выезд военнообязанных за границу, блокировку счетов и вождения транспортных средств. Как отмечали в "Слуге народа", в документ также не вошли предложенные кабмином нормы по ряду ограничений для уклонистов. Против документа выступило украинское объединение "Европейская бизнес-ассоциация" и попросило не принимать его в таком виде. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко также заявила, что новый законопроект о мобилизации неприемлем, его принятие будет преступлением против Украины. Ряд депутатов Рады заявляли, что законопроект мало чем отличается от предыдущей версии и по-прежнему содержит антиконституционные нормы. Предстоит рассмотрение документа во втором чтении в Раде.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дмитрий разумков, верховная рада украины, вооруженные силы украины