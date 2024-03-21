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"Хезболла" заявила об ударе по израильской разведывательной группе - РИА Новости, 21.03.2024
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17:31 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/khezbolla-1934760394.html
"Хезболла" заявила об ударе по израильской разведывательной группе
"Хезболла" заявила об ударе по израильской разведывательной группе - РИА Новости, 21.03.2024
"Хезболла" заявила об ударе по израильской разведывательной группе
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило об ударе по израильской разведывательной группе в городе Метулла, в результате атаки есть погибшие. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:31
2024-03-21T17:31
в мире
израиль
ливан
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 мар - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило об ударе по израильской разведывательной группе в городе Метулла, в результате атаки есть погибшие. "Бойцы исламского сопротивления в 14.25 четверга (15.25 мск) нанесли удар по пункту базирования израильских сил разведки в оккупированной Метулле. Попадание было точным, в результате атаки есть погибшие и раненые", - говорится в пресс-релизе движения. Число жертв и раненых не уточняется. Общее число операций, проведенных исламским сопротивлением "Хезболлах" против израильской армии за почти три месяца военных действий, превысило 1,2 тысячи, заявило ранее движение. ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы севера страны, сообщила ранее в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240321/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240302/livan-1930656147.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" заявила об ударе по израильской разведывательной группе

"Хезболла" заявила об ударе по израильской разведывательной группе, есть жертвы

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы"
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" . Архивное фото
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КАИР, 21 мар - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило об ударе по израильской разведывательной группе в городе Метулла, в результате атаки есть погибшие.
"Бойцы исламского сопротивления в 14.25 четверга (15.25 мск) нанесли удар по пункту базирования израильских сил разведки в оккупированной Метулле. Попадание было точным, в результате атаки есть погибшие и раненые", - говорится в пресс-релизе движения. Число жертв и раненых не уточняется.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Вчера, 19:55
Общее число операций, проведенных исламским сопротивлением "Хезболлах" против израильской армии за почти три месяца военных действий, превысило 1,2 тысячи, заявило ранее движение.
ВВС Израиля нанесли удары по объектам движения "Хезболлах" на юге Ливана в ответ на обстрелы севера страны, сообщила ранее в четверг пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
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2 марта, 10:32
 
В миреИзраильЛиванХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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