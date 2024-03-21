Житель Нижнего Новгорода катал пассажиров на крыше "Жигулей"
Нижегородца привлекли к ответственности за катание пассажиров на крыше "Жигулей"
© Фото из соцсетейВ Нижнем Новгороде молодой человек катал любителей острых ощущений на крыше старых "Жигулей"
© Фото из соцсетей
В Нижнем Новгороде молодой человек катал любителей острых ощущений на крыше старых "Жигулей"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, который катал пассажиров на крыше автомобиля и буксировал на тросе за машиной, привлекли к ответственности по трем статьям административного кодекса, сообщает региональное управление МВД.
Ранее в местных соцсетях распространились фото и видео с опасными развлечениями – перевозкой пассажиров на крыше машины и катанием по дороге на привязанном к автомобилю тросе.
"Видеозапись была изучена сотрудниками Госавтоинспекции, а транспортное средство проверено по базам данных ГИБДД. В ходе проверки установлено, что автомобиль снят с регистрационного учета в связи со смертью собственника. Дорожными полицейскими установлено лицо, управлявшее автомобилем. Им оказался житель города Бор 2005 года рождения", - говорится в сообщении.
На молодого человека были составлены административные материалы по трем статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях – в том числе за транспортировку людей вне кабины автомобиля (статья 12.23 КоАП РФ) и управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке (статья 12.1 КоАП РФ).