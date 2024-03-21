https://ria.ru/20240321/katanie-1934682683.html

Житель Нижнего Новгорода катал пассажиров на крыше "Жигулей"

Житель Нижнего Новгорода катал пассажиров на крыше "Жигулей" - РИА Новости, 21.03.2024

Житель Нижнего Новгорода катал пассажиров на крыше "Жигулей"

Жителя Нижнего Новгорода, который катал пассажиров на крыше автомобиля и буксировал на тросе за машиной, привлекли к ответственности по трем статьям... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:37

2024-03-21T13:37

2024-03-21T13:37

происшествия

россия

нижний новгород

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, который катал пассажиров на крыше автомобиля и буксировал на тросе за машиной, привлекли к ответственности по трем статьям административного кодекса, сообщает региональное управление МВД. Ранее в местных соцсетях распространились фото и видео с опасными развлечениями – перевозкой пассажиров на крыше машины и катанием по дороге на привязанном к автомобилю тросе. "Видеозапись была изучена сотрудниками Госавтоинспекции, а транспортное средство проверено по базам данных ГИБДД. В ходе проверки установлено, что автомобиль снят с регистрационного учета в связи со смертью собственника. Дорожными полицейскими установлено лицо, управлявшее автомобилем. Им оказался житель города Бор 2005 года рождения", - говорится в сообщении. На молодого человека были составлены административные материалы по трем статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях – в том числе за транспортировку людей вне кабины автомобиля (статья 12.23 КоАП РФ) и управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке (статья 12.1 КоАП РФ).

https://ria.ru/20240319/drift-1934183517.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, нижний новгород, гибдд мвд рф