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Житель Нижнего Новгорода катал пассажиров на крыше "Жигулей" - РИА Новости, 21.03.2024
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13:37 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/katanie-1934682683.html
Житель Нижнего Новгорода катал пассажиров на крыше "Жигулей"
Житель Нижнего Новгорода катал пассажиров на крыше "Жигулей" - РИА Новости, 21.03.2024
Житель Нижнего Новгорода катал пассажиров на крыше "Жигулей"
Жителя Нижнего Новгорода, который катал пассажиров на крыше автомобиля и буксировал на тросе за машиной, привлекли к ответственности по трем статьям... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:37
2024-03-21T13:37
происшествия
россия
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, который катал пассажиров на крыше автомобиля и буксировал на тросе за машиной, привлекли к ответственности по трем статьям административного кодекса, сообщает региональное управление МВД. Ранее в местных соцсетях распространились фото и видео с опасными развлечениями – перевозкой пассажиров на крыше машины и катанием по дороге на привязанном к автомобилю тросе. "Видеозапись была изучена сотрудниками Госавтоинспекции, а транспортное средство проверено по базам данных ГИБДД. В ходе проверки установлено, что автомобиль снят с регистрационного учета в связи со смертью собственника. Дорожными полицейскими установлено лицо, управлявшее автомобилем. Им оказался житель города Бор 2005 года рождения", - говорится в сообщении. На молодого человека были составлены административные материалы по трем статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях – в том числе за транспортировку людей вне кабины автомобиля (статья 12.23 КоАП РФ) и управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке (статья 12.1 КоАП РФ).
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происшествия, россия, нижний новгород, гибдд мвд рф
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, ГИБДД МВД РФ
Житель Нижнего Новгорода катал пассажиров на крыше "Жигулей"

Нижегородца привлекли к ответственности за катание пассажиров на крыше "Жигулей"

© Фото из соцсетейВ Нижнем Новгороде молодой человек катал любителей острых ощущений на крыше старых "Жигулей"
В Нижнем Новгороде молодой человек катал любителей острых ощущений на крыше старых Жигулей
© Фото из соцсетей
В Нижнем Новгороде молодой человек катал любителей острых ощущений на крыше старых "Жигулей"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Жителя Нижнего Новгорода, который катал пассажиров на крыше автомобиля и буксировал на тросе за машиной, привлекли к ответственности по трем статьям административного кодекса, сообщает региональное управление МВД.
Ранее в местных соцсетях распространились фото и видео с опасными развлечениями – перевозкой пассажиров на крыше машины и катанием по дороге на привязанном к автомобилю тросе.
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"Видеозапись была изучена сотрудниками Госавтоинспекции, а транспортное средство проверено по базам данных ГИБДД. В ходе проверки установлено, что автомобиль снят с регистрационного учета в связи со смертью собственника. Дорожными полицейскими установлено лицо, управлявшее автомобилем. Им оказался житель города Бор 2005 года рождения", - говорится в сообщении.
На молодого человека были составлены административные материалы по трем статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях – в том числе за транспортировку людей вне кабины автомобиля (статья 12.23 КоАП РФ) и управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке (статья 12.1 КоАП РФ).
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