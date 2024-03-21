Рейтинг@Mail.ru
Израиль заявил о ликвидации террористов рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/izrail-1934661493.html
Израиль заявил о ликвидации террористов рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Израиль заявил о ликвидации террористов рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 21.03.2024
Израиль заявил о ликвидации террористов рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации более 140 радикалов и обнаружении террористической инфраструктуры и складов с оружием при... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:22
2024-03-21T12:22
в мире
хамас
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909848674_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_b8cf69cc3273b38a13368d48ef2adba4.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации более 140 радикалов и обнаружении террористической инфраструктуры и складов с оружием при операции в больнице "Аш-Шифа" в Газе. "ЦАХАЛ... продолжает проводить точные контртеррористические операции в больнице "Аш-Шифа" ... За минувшие сутки в ходе перестрелок ликвидировано более 50 террористов, обнаружена террористическая инфраструктура и склады с оружием. С начала операции на территории больницы ликвидировано более 140 террористов", - говорится в сообщении. Отмечается, что военные избегают причинения вреда гражданскому населению, медицинскому персоналу и медицинскому оборудованию. По данным пресс-службы армии, военные также продолжают операции в различных районах палестинского анклава по ликвидации радикалов и инфраструктуры палестинского движения ХАМАС. В центральной части сектора Газа в ходе боев были ликвидированы более 20 радикалов. Израильские силы продолжают действовать в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава, где за сутки были уничтожены десятки объектов террористической инфраструктуры и несколько радикалов, добавили в пресс-службе. В ночь на понедельник ЦАХАЛ объявил об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.
https://ria.ru/20240321/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240321/vybor-1934569775.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909848674_0:0:2566:1924_1920x0_80_0_0_ec74eeedb740dc93f0c0d81dbc41ca21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о ликвидации террористов рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе

ЦАХАЛ заявил о ликвидации более 140 радикалов в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации более 140 радикалов и обнаружении террористической инфраструктуры и складов с оружием при операции в больнице "Аш-Шифа" в Газе.
"ЦАХАЛ... продолжает проводить точные контртеррористические операции в больнице "Аш-Шифа" ... За минувшие сутки в ходе перестрелок ликвидировано более 50 террористов, обнаружена террористическая инфраструктура и склады с оружием. С начала операции на территории больницы ликвидировано более 140 террористов", - говорится в сообщении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Отмечается, что военные избегают причинения вреда гражданскому населению, медицинскому персоналу и медицинскому оборудованию.
По данным пресс-службы армии, военные также продолжают операции в различных районах палестинского анклава по ликвидации радикалов и инфраструктуры палестинского движения ХАМАС. В центральной части сектора Газа в ходе боев были ликвидированы более 20 радикалов.
Израильские силы продолжают действовать в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава, где за сутки были уничтожены десятки объектов террористической инфраструктуры и несколько радикалов, добавили в пресс-службе.
В ночь на понедельник ЦАХАЛ объявил об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
"Русские не лучше арабов": Европа сделала свой выбор
Вчера, 08:00
 
В миреХАМАСИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала