https://ria.ru/20240321/izrail-1934661493.html

Израиль заявил о ликвидации террористов рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе

Израиль заявил о ликвидации террористов рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 21.03.2024

Израиль заявил о ликвидации террористов рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации более 140 радикалов и обнаружении террористической инфраструктуры и складов с оружием при... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:22

2024-03-21T12:22

2024-03-21T12:22

в мире

хамас

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909848674_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_b8cf69cc3273b38a13368d48ef2adba4.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации более 140 радикалов и обнаружении террористической инфраструктуры и складов с оружием при операции в больнице "Аш-Шифа" в Газе. "ЦАХАЛ... продолжает проводить точные контртеррористические операции в больнице "Аш-Шифа" ... За минувшие сутки в ходе перестрелок ликвидировано более 50 террористов, обнаружена террористическая инфраструктура и склады с оружием. С начала операции на территории больницы ликвидировано более 140 террористов", - говорится в сообщении. Отмечается, что военные избегают причинения вреда гражданскому населению, медицинскому персоналу и медицинскому оборудованию. По данным пресс-службы армии, военные также продолжают операции в различных районах палестинского анклава по ликвидации радикалов и инфраструктуры палестинского движения ХАМАС. В центральной части сектора Газа в ходе боев были ликвидированы более 20 радикалов. Израильские силы продолжают действовать в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава, где за сутки были уничтожены десятки объектов террористической инфраструктуры и несколько радикалов, добавили в пресс-службе. В ночь на понедельник ЦАХАЛ объявил об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.

https://ria.ru/20240321/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240321/vybor-1934569775.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году