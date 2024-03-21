https://ria.ru/20240321/izrail-1934661493.html
Израиль заявил о ликвидации террористов рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Израиль заявил о ликвидации террористов рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 21.03.2024
Израиль заявил о ликвидации террористов рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации более 140 радикалов и обнаружении террористической инфраструктуры и складов с оружием при... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T12:22
2024-03-21T12:22
2024-03-21T12:22
в мире
хамас
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909848674_0:0:2886:1623_1920x0_80_0_0_b8cf69cc3273b38a13368d48ef2adba4.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о ликвидации более 140 радикалов и обнаружении террористической инфраструктуры и складов с оружием при операции в больнице "Аш-Шифа" в Газе. "ЦАХАЛ... продолжает проводить точные контртеррористические операции в больнице "Аш-Шифа" ... За минувшие сутки в ходе перестрелок ликвидировано более 50 террористов, обнаружена террористическая инфраструктура и склады с оружием. С начала операции на территории больницы ликвидировано более 140 террористов", - говорится в сообщении. Отмечается, что военные избегают причинения вреда гражданскому населению, медицинскому персоналу и медицинскому оборудованию. По данным пресс-службы армии, военные также продолжают операции в различных районах палестинского анклава по ликвидации радикалов и инфраструктуры палестинского движения ХАМАС. В центральной части сектора Газа в ходе боев были ликвидированы более 20 радикалов. Израильские силы продолжают действовать в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава, где за сутки были уничтожены десятки объектов террористической инфраструктуры и несколько радикалов, добавили в пресс-службе. В ночь на понедельник ЦАХАЛ объявил об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.
https://ria.ru/20240321/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240321/vybor-1934569775.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909848674_0:0:2566:1924_1920x0_80_0_0_ec74eeedb740dc93f0c0d81dbc41ca21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль заявил о ликвидации террористов рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
ЦАХАЛ заявил о ликвидации более 140 радикалов в районе больницы "Аш-Шифа" в Газе
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар — РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале
о ликвидации более 140 радикалов и обнаружении террористической инфраструктуры и складов с оружием при операции в больнице "Аш-Шифа" в Газе.
"ЦАХАЛ... продолжает проводить точные контртеррористические операции в больнице "Аш-Шифа" ... За минувшие сутки в ходе перестрелок ликвидировано более 50 террористов, обнаружена террористическая инфраструктура и склады с оружием. С начала операции на территории больницы ликвидировано более 140 террористов", - говорится в сообщении.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Отмечается, что военные избегают причинения вреда гражданскому населению, медицинскому персоналу и медицинскому оборудованию.
По данным пресс-службы армии, военные также продолжают операции в различных районах палестинского анклава по ликвидации радикалов и инфраструктуры палестинского движения ХАМАС
. В центральной части сектора Газа в ходе боев были ликвидированы более 20 радикалов.
Израильские силы продолжают действовать в Хан-Юнисе на юге палестинского анклава, где за сутки были уничтожены десятки объектов террористической инфраструктуры и несколько радикалов, добавили в пресс-службе.
В ночь на понедельник ЦАХАЛ объявил об операции в районе больницы "Аш-Шифа" в городе Газа, которая, по данным разведки, используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности. Военные также призвали жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.
"Русские не лучше арабов": Европа сделала свой выбор