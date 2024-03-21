https://ria.ru/20240321/gumanitarka-1934717760.html

Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО

Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО - РИА Новости, 21.03.2024

Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО

Челябинская область направила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарного груза, в том числе масксети, дизельные генераторы, бинокли,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:28

2024-03-21T15:28

2024-03-21T15:28

надежные люди

челябинская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

общероссийский народный фронт

сво

благотворительность

гуманитарная помощь

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Челябинская область направила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарного груза, в том числе масксети, дизельные генераторы, бинокли, штанги и 20-килограммовые гантели, сообщила в четверг пресс-служба регионального ОНФ. "Народный фронт отправляет очередную партию гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. Мы собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое", - говорится в сообщении. Также в числе гуманитарной помощи – окопные свечи, продукты питания, штанги и 20-килограммовые гантели, о которых просили бойцы, уточняется в сообщении. Одной из ключевых стала помощь, которую подготовило управление образования Тракторозаводского района Челябинска, - стерильные материалы, матрасы, ортопедические предметы, которая будет доставлена ОНФ в госпитали и военно-полевые медицинские части на передовую, добавляется в сообщении. Также студенты Уральского государственного университета физической культуры помогли в погрузке и отправке гуманитарной помощи бойцам на СВО, поясняет ОНФ.

https://ria.ru/20240321/podarki-1934690425.html

челябинская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

челябинская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, общероссийский народный фронт, сво, благотворительность, гуманитарная помощь