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Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО
Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО - РИА Новости, 21.03.2024
Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО
Челябинская область направила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарного груза, в том числе масксети, дизельные генераторы, бинокли,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:28
2024-03-21T15:28
2024-03-21T15:28
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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Челябинская область направила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарного груза, в том числе масксети, дизельные генераторы, бинокли, штанги и 20-килограммовые гантели, сообщила в четверг пресс-служба регионального ОНФ. "Народный фронт отправляет очередную партию гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. Мы собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое", - говорится в сообщении. Также в числе гуманитарной помощи – окопные свечи, продукты питания, штанги и 20-килограммовые гантели, о которых просили бойцы, уточняется в сообщении. Одной из ключевых стала помощь, которую подготовило управление образования Тракторозаводского района Челябинска, - стерильные материалы, матрасы, ортопедические предметы, которая будет доставлена ОНФ в госпитали и военно-полевые медицинские части на передовую, добавляется в сообщении. Также студенты Уральского государственного университета физической культуры помогли в погрузке и отправке гуманитарной помощи бойцам на СВО, поясняет ОНФ.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, общероссийский народный фронт, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Челябинская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общероссийский народный фронт, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь