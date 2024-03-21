Рейтинг@Mail.ru
Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
15:28 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/gumanitarka-1934717760.html
Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО
Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО - РИА Новости, 21.03.2024
Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО
Челябинская область направила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарного груза, в том числе масксети, дизельные генераторы, бинокли,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:28
2024-03-21T15:28
надежные люди
челябинская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
общероссийский народный фронт
сво
благотворительность
гуманитарная помощь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934715669_0:0:1342:755_1920x0_80_0_0_9b2db13d1647ff04261b95aba55c67b9.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Челябинская область направила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарного груза, в том числе масксети, дизельные генераторы, бинокли, штанги и 20-килограммовые гантели, сообщила в четверг пресс-служба регионального ОНФ. "Народный фронт отправляет очередную партию гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. Мы собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое", - говорится в сообщении. Также в числе гуманитарной помощи – окопные свечи, продукты питания, штанги и 20-килограммовые гантели, о которых просили бойцы, уточняется в сообщении. Одной из ключевых стала помощь, которую подготовило управление образования Тракторозаводского района Челябинска, - стерильные материалы, матрасы, ортопедические предметы, которая будет доставлена ОНФ в госпитали и военно-полевые медицинские части на передовую, добавляется в сообщении. Также студенты Уральского государственного университета физической культуры помогли в погрузке и отправке гуманитарной помощи бойцам на СВО, поясняет ОНФ.
https://ria.ru/20240321/podarki-1934690425.html
челябинская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934715669_112:0:1160:786_1920x0_80_0_0_83f771fd05d4d197c75f236d0cf22a18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, общероссийский народный фронт, сво, благотворительность, гуманитарная помощь
Надежные люди, Челябинская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Общероссийский народный фронт, СВО, Благотворительность, Гуманитарная помощь

Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО

© Фото : Народный фронт / Челябинская областьЧелябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО
Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Народный фронт / Челябинская область
Челябинская область отправила бинокли, продукты и гантели в зону СВО
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 21 мар – РИА Новости. Челябинская область направила в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарного груза, в том числе масксети, дизельные генераторы, бинокли, штанги и 20-килограммовые гантели, сообщила в четверг пресс-служба регионального ОНФ.
"Народный фронт отправляет очередную партию гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. Мы собрали все то, о чем нас просили южноуральские бойцы на передовой: тепловые и коллиматорные прицелы, бинокли, тактическое снаряжение, дизельные генераторы, строительные инструменты и материалы для блиндажей, масксети и многое другое", - говорится в сообщении.
Также в числе гуманитарной помощи – окопные свечи, продукты питания, штанги и 20-килограммовые гантели, о которых просили бойцы, уточняется в сообщении.
Одной из ключевых стала помощь, которую подготовило управление образования Тракторозаводского района Челябинска, - стерильные материалы, матрасы, ортопедические предметы, которая будет доставлена ОНФ в госпитали и военно-полевые медицинские части на передовую, добавляется в сообщении.
Также студенты Уральского государственного университета физической культуры помогли в погрузке и отправке гуманитарной помощи бойцам на СВО, поясняет ОНФ.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Волонтеры доставили подарки экипажу танка "Магадан" в зону СВО
Вчера, 14:08
 
Надежные людиЧелябинская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОбщероссийский народный фронтСВОБлаготворительностьГуманитарная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала