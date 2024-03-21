https://ria.ru/20240321/gosobligatsii-1934768928.html

США предложили G7 выпустить облигации на российские активы, пишут СМИ

США предложили G7 выпустить облигации на российские активы, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024

США предложили G7 выпустить облигации на российские активы, пишут СМИ

США предлагают союзникам механизм гособлигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов для поддержки Украины с помощью замороженных российских активов,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:06

2024-03-21T18:06

2024-03-21T23:26

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей лавров

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

нато

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. США предлагают союзникам механизм гособлигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов для поддержки Украины с помощью замороженных российских активов, сообщает агентство Bloomberg. "США предложили союзникам создать специальный механизм и выпустить гособлигации на сумму не менее 50 миллиардов долларов", - говорится в сообщении. В частности, было предложено создать специальную компанию, куда были бы переведены замороженные активы РФ на сумму в 280 миллиардов долларов, а прибылью от этих активов были бы обеспечены выпущенные облигации, сообщили агентству источники.Эта идея должна послужить поддержке Украины посредством замороженных российских суверенных активов, говорится в сообщении. Предложение было сделано участникам G7, сообщает агентство. Более двух третей замороженных активов РФ заблокированы в ЕС, и ежегодная чистая прибыль по ним оценивается примерно в 3,6 миллиарда долларов, сообщает агентство. Таким образом, выручка от предполагаемого размещения почти равна все еще несогласованной конгрессом поддержке США в 60 миллиардов долларов.Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева, деньги "можно потратить на военную поддержку".После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

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россия, украина, сергей лавров, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, нато, жозеп боррель, сша, в мире