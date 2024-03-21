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Израиль просят отложить начало операции в Рафахе, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
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14:18 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/gaza-1934695568.html
Израиль просят отложить начало операции в Рафахе, сообщили СМИ
Израиль просят отложить начало операции в Рафахе, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
Израиль просят отложить начало операции в Рафахе, сообщили СМИ
Израиль просят отложить начало операции в Рафахе на юге сектора Газа на срок не менее 45 дней, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:18
2024-03-21T14:18
в мире
израиль
рафах (провинция)
сша
биньямин нетаньяху
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 21 мар - РИА Новости. Израиль просят отложить начало операции в Рафахе на юге сектора Газа на срок не менее 45 дней, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "На Израиль оказывается давление с целью отложить операцию в Рафахе на срок не менее 45 дней", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, Израиль отказывается связывать переговоры о перемирии с военной операцией в Рафахе и на данный момент не передал список палестинских заключенных, которых намеревается освободить. Также источники подчеркивают, что США и другие посредники сомневаются в предложении Израиля о возвращении жителей северной части сектора Газа в свои дома спустя 90 дней. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что уже утвердил оперативный план наземной операции в городе Рафах в секторе Газа на границе с Египтом, отметив, что план по эвакуации гражданского населения из зон боевых действий будет утвержден в скором времени. ООН и многие страны, включая США, предостерегают Израиль от операции в Рафахе, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.
https://ria.ru/20240321/pomosch-1934603582.html
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израиль
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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), США, Биньямин Нетаньяху, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль просят отложить начало операции в Рафахе, сообщили СМИ

Al Arabiya: Израиль просят отложить операции в Рафахе не менее чем на 45 дней

© РИА НовостиВзрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе
© РИА Новости
Взрыв после израильской бомбежки в Хан-Юнисе. Архивное фото
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КАИР, 21 мар - РИА Новости. Израиль просят отложить начало операции в Рафахе на юге сектора Газа на срок не менее 45 дней, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
«
"На Израиль оказывается давление с целью отложить операцию в Рафахе на срок не менее 45 дней", - заявили источники телеканала.
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Согласно источникам, Израиль отказывается связывать переговоры о перемирии с военной операцией в Рафахе и на данный момент не передал список палестинских заключенных, которых намеревается освободить.
Также источники подчеркивают, что США и другие посредники сомневаются в предложении Израиля о возвращении жителей северной части сектора Газа в свои дома спустя 90 дней.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что уже утвердил оперативный план наземной операции в городе Рафах в секторе Газа на границе с Египтом, отметив, что план по эвакуации гражданского населения из зон боевых действий будет утвержден в скором времени.
ООН и многие страны, включая США, предостерегают Израиль от операции в Рафахе, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.
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В миреИзраильРафах (провинция)СШАБиньямин НетаньяхуООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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