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Израиль просят отложить начало операции в Рафахе, сообщили СМИ
Израиль просят отложить начало операции в Рафахе, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
Израиль просят отложить начало операции в Рафахе, сообщили СМИ
Израиль просят отложить начало операции в Рафахе на юге сектора Газа на срок не менее 45 дней, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:18
2024-03-21T14:18
2024-03-21T14:18
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КАИР, 21 мар - РИА Новости. Израиль просят отложить начало операции в Рафахе на юге сектора Газа на срок не менее 45 дней, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники. "На Израиль оказывается давление с целью отложить операцию в Рафахе на срок не менее 45 дней", - заявили источники телеканала. Согласно источникам, Израиль отказывается связывать переговоры о перемирии с военной операцией в Рафахе и на данный момент не передал список палестинских заключенных, которых намеревается освободить. Также источники подчеркивают, что США и другие посредники сомневаются в предложении Израиля о возвращении жителей северной части сектора Газа в свои дома спустя 90 дней. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что уже утвердил оперативный план наземной операции в городе Рафах в секторе Газа на границе с Египтом, отметив, что план по эвакуации гражданского населения из зон боевых действий будет утвержден в скором времени. ООН и многие страны, включая США, предостерегают Израиль от операции в Рафахе, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.
https://ria.ru/20240321/pomosch-1934603582.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, биньямин нетаньяху, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), США, Биньямин Нетаньяху, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль просят отложить начало операции в Рафахе, сообщили СМИ
Al Arabiya: Израиль просят отложить операции в Рафахе не менее чем на 45 дней
КАИР, 21 мар - РИА Новости. Израиль просят отложить начало операции в Рафахе на юге сектора Газа на срок не менее 45 дней, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
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"На Израиль оказывается давление с целью отложить операцию в Рафахе на срок не менее 45 дней", - заявили источники телеканала.
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Согласно источникам, Израиль отказывается связывать переговоры о перемирии с военной операцией в Рафахе и на данный момент не передал список палестинских заключенных, которых намеревается освободить.
Также источники подчеркивают, что США и другие посредники сомневаются в предложении Израиля о возвращении жителей северной части сектора Газа в свои дома спустя 90 дней.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что уже утвердил оперативный план наземной операции в городе Рафах в секторе Газа на границе с Египтом, отметив, что план по эвакуации гражданского населения из зон боевых действий будет утвержден в скором времени.
ООН и многие страны, включая США, предостерегают Израиль от операции в Рафахе, так как в этом районе сейчас сосредоточено более миллиона перемещенных палестинцев.
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