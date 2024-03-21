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Светодинамический фонтан в "Царицыно" в Москве готовят к открытию сезона

Светодинамический фонтан в "Царицыно" в Москве готовят к открытию сезона - РИА Новости, 21.03.2024

Светодинамический фонтан в "Царицыно" в Москве готовят к открытию сезона

Специалисты начали подготовку светодинамического музыкального фонтана в парке музея-заповедника "Царицыно" к новому сезону, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:07

2024-03-21T14:07

2024-03-21T15:07

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Специалисты начали подготовку светодинамического музыкального фонтана в парке музея-заповедника "Царицыно" к новому сезону, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к расконсервации фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывают надувным куполом. Защитная конструкция будет демонтирована, после чего проведем промывку фонтана и начнем готовить его к открытию нового сезона, которое традиционно состоится в конце апреля", - отметил Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что купол, которым закрывают фонтан, сделан из ПВХ и состоит из восьми секторов, вес каждого - 400 килограммов. Составные части купола соединяются с помощью 4 тысяч болтов и такого же количества пластин, которые удерживают 64 закладные детали. Для поддержания формы конструкции постоянно работает система подачи воздуха. "Фонтан в парке музея-заповедника "Царицыно" пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей. В прошлом году открыли его после проведения капремонта, в рамках которого полностью обновили акустическую систему и электронную систему управления, усилители мощности звука, подводные светильники, насосное оборудование, системы электроснабжения и водоснабжения, отремонтировали гранитную облицовку чаши, парапетов, лестниц и мощения вокруг фонтана", - подчеркнул Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства рассказал, что современное оборудование и коммуникации добавили яркости цветов, динамики, разнообразия эффектов игры струй и звука. Обновленные независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать практически неограниченное число художественных композиций. Музыкальный светодинамический фонтан состоит из почти 4 тысяч светильников и более 800 струй. Благодаря работе 82 насосов, струи под музыку способны подниматься на высоту до 15 метров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы