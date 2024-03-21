https://ria.ru/20240321/film-1934678997.html

В Кремле пообещали по возможности посмотреть фильм "Позывной "Пассажир"

В Кремле пообещали по возможности посмотреть фильм "Позывной "Пассажир" - РИА Новости, 21.03.2024

В Кремле пообещали по возможности посмотреть фильм "Позывной "Пассажир"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не смотрели фильм "Позывной: "Пассажир", однако при возможности обязательно... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:22

2024-03-21T13:22

2024-03-21T13:22

культура

россия

дмитрий песков

новости культуры

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не смотрели фильм "Позывной: "Пассажир", однако при возможности обязательно ознакомятся с ним. "При возможности, конечно, обязательно посмотрим", - заявил Песков журналистам отвечая на вопрос о том, смотрели ли в Кремле фильм "Позывной: "Пассажир" Александра Проханова. Фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир", посвященный первым российским ополченцам и героям СВО, вышел в кинопрокат 14 марта, в основу сюжета лег роман писателя Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером картины выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие.

https://ria.ru/20240310/kino-1932013328.html

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Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, новости культуры