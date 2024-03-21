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В Кремле пообещали по возможности посмотреть фильм "Позывной "Пассажир"
В Кремле пообещали по возможности посмотреть фильм "Позывной "Пассажир" - РИА Новости, 21.03.2024
В Кремле пообещали по возможности посмотреть фильм "Позывной "Пассажир"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не смотрели фильм "Позывной: "Пассажир", однако при возможности обязательно... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:22
2024-03-21T13:22
2024-03-21T13:22
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россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не смотрели фильм "Позывной: "Пассажир", однако при возможности обязательно ознакомятся с ним. "При возможности, конечно, обязательно посмотрим", - заявил Песков журналистам отвечая на вопрос о том, смотрели ли в Кремле фильм "Позывной: "Пассажир" Александра Проханова. Фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир", посвященный первым российским ополченцам и героям СВО, вышел в кинопрокат 14 марта, в основу сюжета лег роман писателя Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером картины выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, новости культуры
Культура, Россия, Дмитрий Песков, Новости культуры
В Кремле пообещали по возможности посмотреть фильм "Позывной "Пассажир"
Песков: в Кремле еще не смотрели фильм "Позывной "Пассажир", но планируют