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Глава "Роскосмоса" задержится на Байконуре из-за переноса пуска ракеты
Глава "Роскосмоса" задержится на Байконуре из-за переноса пуска ракеты - РИА Новости, 21.03.2024
Глава "Роскосмоса" задержится на Байконуре из-за переноса пуска ракеты
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил журналистам, что ему придется остаться на космодроме Байконур до 23 марта, когда состоится перенесённый пуск ракеты с... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:52
2024-03-21T18:52
2024-03-21T18:52
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил журналистам, что ему придется остаться на космодроме Байконур до 23 марта, когда состоится перенесённый пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами. "Мне, конечно, придется остаться до 23 числа, поэтому все находится под контролем", - сказал Борисов. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменён примерно за 20 секунд до старта. Позже Борисов сообщил, что пуск ракеты перенесён на 23 марта в 15.36 мск. В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе. Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, байконур (город), юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Глава "Роскосмоса" задержится на Байконуре из-за переноса пуска ракеты
Борисов задержится на Байконуре до 23 марта из-за переноса пуска "Союза МС-25"
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 21 мар - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил журналистам, что ему придется остаться на космодроме Байконур до 23 марта, когда состоится перенесённый пуск ракеты с кораблем "Союз МС-25" и тремя космонавтами.
"Мне, конечно, придется остаться до 23 числа, поэтому все находится под контролем", - сказал Борисов.
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Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-25" с Байконура был назначен на 16.21 мск 21 марта. Пуск был отменён примерно за 20 секунд до старта. Позже Борисов сообщил, что пуск ракеты перенесён на 23 марта в 15.36 мск.
В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий
, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская, как ожидается, станет первой в истории Белоруссии
женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и вернутся на Землю
на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко
и Николай Чуб
проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
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