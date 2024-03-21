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Некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
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04:32 21.03.2024 (обновлено: 08:11 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/banki-1934591217.html
Некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России, пишут СМИ
Некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
Некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России, пишут СМИ
Несколько крупных китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в индустрии. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T04:32
2024-03-21T08:11
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несколько крупных китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в индустрии."В ряде китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России. &lt;...&gt;. Среди таких финорганизаций КНР — Ping An Bank и Bank of Ningbo (они занимают 13-е и 15-е места по капитализации в Китае)", — указано в материале.Гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин рассказал "Известиям", что банки уже начали уведомлять клиентов о приостановке транзакций в юанях. Источник в банковском секторе подтвердил изданию, что китайские финорганизации перестали принимать платежи в юанях из России еще в середине января 2024 года. Новые ограничения связаны с тем, что китайские банки боятся попасть под действие вторичных санкций США, сообщается в статье.В январе в СМИ уже появлялась информация о том, что три крупнейших китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — прекратили принимать платежи от подсанкционных финансовых организаций России. Позднее в Bank on China опровергли это сообщение.
https://ria.ru/20240207/bank-1925837602.html
https://ria.ru/20240213/nastuplenie-1926995064.html
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экономика, россия, китай, сша, в мире
Экономика, Россия, Китай, США, В мире
Некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России, пишут СМИ

"Известия": ряд крупных банков КНР перестал принимать платежи из России в юанях

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Китайские юани. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несколько крупных китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в индустрии.
"В ряде китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России. <...>. Среди таких финорганизаций КНР — Ping An Bank и Bank of Ningbo (они занимают 13-е и 15-е места по капитализации в Китае)", — указано в материале.
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Гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин рассказал "Известиям", что банки уже начали уведомлять клиентов о приостановке транзакций в юанях. Источник в банковском секторе подтвердил изданию, что китайские финорганизации перестали принимать платежи в юанях из России еще в середине января 2024 года.
Новые ограничения связаны с тем, что китайские банки боятся попасть под действие вторичных санкций США, сообщается в статье.
В январе в СМИ уже появлялась информация о том, что три крупнейших китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — прекратили принимать платежи от подсанкционных финансовых организаций России. Позднее в Bank on China опровергли это сообщение.
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