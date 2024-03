https://ria.ru/20240321/banki-1934591217.html

Некоторые китайские банки перестали принимать платежи из России, пишут СМИ

Несколько крупных китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в индустрии. РИА Новости, 21.03.2024

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Несколько крупных китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России, сообщают "Известия" со ссылкой на источники в индустрии."В ряде китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России. <...>. Среди таких финорганизаций КНР — Ping An Bank и Bank of Ningbo (они занимают 13-е и 15-е места по капитализации в Китае)", — указано в материале.Гендиректор АО "Первая группа" Алексей Порошин рассказал "Известиям", что банки уже начали уведомлять клиентов о приостановке транзакций в юанях. Источник в банковском секторе подтвердил изданию, что китайские финорганизации перестали принимать платежи в юанях из России еще в середине января 2024 года. Новые ограничения связаны с тем, что китайские банки боятся попасть под действие вторичных санкций США, сообщается в статье.В январе в СМИ уже появлялась информация о том, что три крупнейших китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — прекратили принимать платежи от подсанкционных финансовых организаций России. Позднее в Bank on China опровергли это сообщение.

