https://ria.ru/20240321/aktivy-1934738931.html

Боррель выразил надежду на принятие решения по российским активам в ЕС

Боррель выразил надежду на принятие решения по российским активам в ЕС - РИА Новости, 21.03.2024

Боррель выразил надежду на принятие решения по российским активам в ЕС

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает, что лидеры ЕС по итогам саммита поручат министрам утвердить предложение об использовании активов РФ для... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:22

2024-03-21T16:22

2024-03-21T16:22

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еврокомиссия

антон силуанов

нато

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БРЮССЕЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассчитывает, что лидеры ЕС по итогам саммита поручат министрам утвердить предложение об использовании активов РФ для финансирования Киева. "Я вместе с Еврокомиссией сделал предложение, теперь задача Совета ЕС его рассмотреть… рассчитываю, что лидеры поручат министрам принять решение как можно скорее", - сказал он перед началом встречи в верхах. Накануне Еврокомиссия и глава евродипломатии представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине. В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

https://ria.ru/20240313/katastrofa-1932588199.html

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россия, украина, сергей лавров, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, антон силуанов, нато, киев, санкции в отношении россии, в мире