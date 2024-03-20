https://ria.ru/20240320/zyuganov-1934422701.html

Зюганов рассказал, что их встреча с Путиным продлилась долго

Зюганов рассказал, что их встреча с Путиным продлилась долго - РИА Новости, 20.03.2024

Зюганов рассказал, что их встреча с Путиным продлилась долго

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что встреча лидеров фракций во вторник с президентом РФ Владимиром Путиным продолжалась "долго", также... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T11:55

2024-03-20T11:55

2024-03-20T11:55

политика

россия

владимир путин

геннадий зюганов

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что встреча лидеров фракций во вторник с президентом РФ Владимиром Путиным продолжалась "долго", также состоялась его личная беседа с российским лидером. Путин во вторник вечером встретился с главами думских фракций. "Долго была, ещё и лично (встречались)", - сказал он, отвечая на вопрос, как долго продолжалась встреча и была ли личная его встреча с Путиным после.

https://ria.ru/20240229/zyuganov-1930289002.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, геннадий зюганов