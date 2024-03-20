https://ria.ru/20240320/zyuganov-1934422701.html
Зюганов рассказал, что их встреча с Путиным продлилась долго
Зюганов рассказал, что их встреча с Путиным продлилась долго - РИА Новости, 20.03.2024
Зюганов рассказал, что их встреча с Путиным продлилась долго
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что встреча лидеров фракций во вторник с президентом РФ Владимиром Путиным продолжалась "долго", также... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T11:55
2024-03-20T11:55
2024-03-20T11:55
политика
россия
владимир путин
геннадий зюганов
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что встреча лидеров фракций во вторник с президентом РФ Владимиром Путиным продолжалась "долго", также состоялась его личная беседа с российским лидером. Путин во вторник вечером встретился с главами думских фракций. "Долго была, ещё и лично (встречались)", - сказал он, отвечая на вопрос, как долго продолжалась встреча и была ли личная его встреча с Путиным после.
https://ria.ru/20240229/zyuganov-1930289002.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, россия, владимир путин, геннадий зюганов
Политика, Россия, Владимир Путин, Геннадий Зюганов
Зюганов рассказал, что их встреча с Путиным продлилась долго
Зюганов заявил, что после встречи с лидерами фракций поговорил с Путиным лично
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что встреча лидеров фракций во вторник с президентом РФ Владимиром Путиным продолжалась "долго", также состоялась его личная беседа с российским лидером.
Путин во вторник вечером встретился с главами думских фракций.
"Долго была, ещё и лично (встречались)", - сказал он, отвечая на вопрос, как долго продолжалась встреча и была ли личная его встреча с Путиным после.
Зюганов заявил, что его ожидания от послания Путина оправдались