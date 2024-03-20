https://ria.ru/20240320/zhku-1934360124.html
Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ
Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ - РИА Новости, 20.03.2024
Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ
Жителей нескольких населенных пунктов Белгородской области освободили от оплаты ЖКУ за март, затем начисления будут зависеть от оперативной обстановки, сообщил... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:12
2024-03-20T00:12
2024-03-20T01:03
белгородская область
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грайворон
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Жителей нескольких населенных пунктов Белгородской области освободили от оплаты ЖКУ за март, затем начисления будут зависеть от оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Есть большое количество запросов по поводу уплаты за жилищно-коммунальные услуги. На оперативном штабе мы приняли решение, что за март жители Сподарюшино, Горьковского, Мокрой Орловки, Глотово, Гора- Подола, Грайворона, Козинки, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Заречье-Первое, Заречье-Второе (ЖКУ – ред.) оплачивать не будут. Дальше в зависимости от оперативной обстановки", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что если граждане все же получат счет за март, то ситуация будет оперативно исправлена.
https://ria.ru/20240319/zhile-1934359449.html
белгородская область
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белгородская область, вячеслав гладков, грайворон, общество
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Грайворон, Общество
Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ
Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ за март
БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости.
Жителей нескольких населенных пунктов Белгородской области освободили от оплаты ЖКУ за март, затем начисления будут зависеть от оперативной обстановки, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Есть большое количество запросов по поводу уплаты за жилищно-коммунальные услуги. На оперативном штабе мы приняли решение, что за март жители Сподарюшино, Горьковского, Мокрой Орловки, Глотово, Гора- Подола, Грайворона, Козинки, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Заречье-Первое, Заречье-Второе (ЖКУ – ред.) оплачивать не будут. Дальше в зависимости от оперативной обстановки", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье
Губернатор отметил, что если граждане все же получат счет за март, то ситуация будет оперативно исправлена.