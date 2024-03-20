Рейтинг@Mail.ru
Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ - РИА Новости, 20.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:12 20.03.2024 (обновлено: 01:03 20.03.2024)
https://ria.ru/20240320/zhku-1934360124.html
Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ
Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ - РИА Новости, 20.03.2024
Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ
Жителей нескольких населенных пунктов Белгородской области освободили от оплаты ЖКУ за март, затем начисления будут зависеть от оперативной обстановки, сообщил... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:12
2024-03-20T01:03
белгородская область
вячеслав гладков
грайворон
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934263542_0:209:2897:1839_1920x0_80_0_0_bde0379d205f40b918bbdc92a1c883a3.jpg
БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Жителей нескольких населенных пунктов Белгородской области освободили от оплаты ЖКУ за март, затем начисления будут зависеть от оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Есть большое количество запросов по поводу уплаты за жилищно-коммунальные услуги. На оперативном штабе мы приняли решение, что за март жители Сподарюшино, Горьковского, Мокрой Орловки, Глотово, Гора- Подола, Грайворона, Козинки, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Заречье-Первое, Заречье-Второе (ЖКУ – ред.) оплачивать не будут. Дальше в зависимости от оперативной обстановки", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что если граждане все же получат счет за март, то ситуация будет оперативно исправлена.
https://ria.ru/20240319/zhile-1934359449.html
белгородская область
грайворон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934263542_83:0:2814:2048_1920x0_80_0_0_86ca3c9d3a935f0dc3a634b4f26a014d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, грайворон, общество
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Грайворон, Общество
Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ

Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ за март

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкАвтомобиль, поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области
Автомобиль, поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Автомобиль, поврежденный в результате обстрела ВСУ поселка Разумное в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Жителей нескольких населенных пунктов Белгородской области освободили от оплаты ЖКУ за март, затем начисления будут зависеть от оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Есть большое количество запросов по поводу уплаты за жилищно-коммунальные услуги. На оперативном штабе мы приняли решение, что за март жители Сподарюшино, Горьковского, Мокрой Орловки, Глотово, Гора- Подола, Грайворона, Козинки, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Заречье-Первое, Заречье-Второе (ЖКУ – ред.) оплачивать не будут. Дальше в зависимости от оперативной обстановки", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Гладков рассказал, когда восстановят разрушенное обстрелами жилье
Вчера, 23:58
Губернатор отметил, что если граждане все же получат счет за март, то ситуация будет оперативно исправлена.
 
Белгородская областьВячеслав ГладковГрайворонОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала