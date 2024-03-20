https://ria.ru/20240320/zhku-1934360124.html

Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ

Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ - РИА Новости, 20.03.2024

Жителей ряда белгородских населенных пунктов освободят от оплаты ЖКУ

Жителей нескольких населенных пунктов Белгородской области освободили от оплаты ЖКУ за март, затем начисления будут зависеть от оперативной обстановки, сообщил... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T00:12

2024-03-20T00:12

2024-03-20T01:03

белгородская область

вячеслав гладков

грайворон

общество

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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Жителей нескольких населенных пунктов Белгородской области освободили от оплаты ЖКУ за март, затем начисления будут зависеть от оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Есть большое количество запросов по поводу уплаты за жилищно-коммунальные услуги. На оперативном штабе мы приняли решение, что за март жители Сподарюшино, Горьковского, Мокрой Орловки, Глотово, Гора- Подола, Грайворона, Козинки, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Безымено, Заречье-Первое, Заречье-Второе (ЖКУ – ред.) оплачивать не будут. Дальше в зависимости от оперативной обстановки", - сообщил Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что если граждане все же получат счет за март, то ситуация будет оперативно исправлена.

https://ria.ru/20240319/zhile-1934359449.html

белгородская область

грайворон

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белгородская область, вячеслав гладков, грайворон, общество